Calcio. Serie D, Sanremese-Saluzzo 1-1: le voci nel post partita di Manno e mister Scalise (Video)

Il pareggio 1-1 tra Sanremese e Saluzzo lascia sì dell'amaro in bocca ai matuziani, che però possono consolarsi guardando la classifica: i punti di vantaggio sulla Vogherese quintultima rimangono 6, ma la forbice con il Chieri penultimo si amplia a 10 punti. E ce ne vorrebbero al massimo 6 per disputare il playout.

Per la prima volta in questo campionato i matuziani realizzano un filotto di 6 risultati utili consecutivi, sintomo della crescita importante degli ultimi tempi, e di come, sottolineato anche da mister Manuel Scalise, i ragazzi si stiano allenando bene.

Tra le note positive di giornata c'è la prima rete, davvero bella, di Emanuel Manno con la maglia biancazzurra, dopo essere arrivato a dicembre dal Fossano. E per l'occasione, arrivano anche delle dediche speciali.

Domenica prossima la Serie D riposerà per via della rappresentativa di categoria impegnata al torneo di Viareggio. Domenica 23 marzo, alla ripresa, la Sanremese farà visita alla Lavagnese.