Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 marzo 2025, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 MARZO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. ‘Royal Golf Challenge’: due giorni dedicati alla gara individuale Stableford con 36 buche al Golf Club degli Ulivi (più info)



10.00. Cerimonia di commemorazione dei 14 Partigiani torturati e fucilati all'alba del 5 marzo 1945 nei giardini del castello Devachan presso la lapide che ne ricorda il sacrificio. Evento a cura della sezione ANPI di Sanremo

11.00-23.00. Tappa di selezione di Kombat Tour Italia con competizioni di Pugilato, Muay Thai, Kick Boxing, Santa boxe Cinese e K1 Rules. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



11.30. Per la ‘Giornata Europea dei Giusti’ scoprimento della targa che il Comune di Sanremo ha dedicato al Giudice Livatino + piantumazione di una talea. Giardino dei Giusti di Coldirodi, presso il Museo di Villa Luca, in via Rambaldi 51



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. L’autore e studioso di geopolitica Roberto Pecchioli presenta il libro ‘Il principio verità. Contro la menzogna svelare l'inganno universale’. Intervengono Erica Martini, Alessio Saso e Fabrizio Pepe di Marabello. Palazzo Roverizio, via Esciffier 29, ingresso libero



IMPERIA



8.45. Prima tappa del ‘28° Giro Ciclistico della Liguria’ patrocinata da ACSI Liguria Ciclismo: prima partenza riservata alle categorie senior e donne per 18 giri e km 38 circa; la seconda partenza a seguire riservata alle categorie dei più giovani per 22 giri e km 45 circa. Ritrovo per iscrizioni e premiazioni in banchina Aicardi-molo corto bacino portuale di Oneglia

BORDIGHERA

8.45-12.00. Seminario di karate sportivo riservato ai tesserati FILJKAM con la partecipazione straordinaria di Luigi Busà, campione olimpico e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, conosciuto come il Gorilla di Avola. Palazzetto dello Sport, info 338 5225039 (il programma a questo link)



10.30. ‘Tour Monet’: visita agli scorci immortalati dal grande impressionista francese Claude Monet raccontando quanto la città delle palme sia stata importante per lui e per l'evoluzione della sua pittura. Ritrovo è all'ingresso di Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia 5 (7 euro a persona), info e prenotazioni al 347 2364922

17.20. Per ‘La Via della Danza’, ‘Chitrangee Uppamah Natya Mayuri’: rappresentazione di danze in stile Kuchipudi, dedicata al Pantheon indiano a cura dell’Associazione Natya Chandra (15 euro). Ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4 (più info)



OSPEDALETTI



10.00-17.00. ‘Storiche Emozioni’: raduno auto storiche a cura del ‘Riviera Historic & Racing Team’. Raduno in Piazza Nassirya (più info)

DIANO MARINA



10.00. Festa di Carnevale per i Bambini in Piazza Martiri della Libertà



11.00. Carnevale 2025: sfilata di sette carri allegorici per le vie della città, accompagnati da gruppi di sbandieratori, ballerine brasiliane e numerosi figuranti per un totale di circa 700 partecipanti in costume, che con i gruppi sui carri arrivano a più di 1200 presenze mascherate. Presentano Gianni Rossi ed Elena Pochettino. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

16.30. In occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’, ‘Dicono che son solo Canzonette’: spettacolo che racconta la donna italiana, la sua educazione sentimentale e la sua faticosa emancipazione sociale con il M° Gianni Martini e le cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone ingresso libero



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00-18.30. 'Triora Halloween 2024': suggestiva mostra fotografica + esposizione scultura ‘Halloween Tree’ con racconto creativo del processo che ha portato alla realizzazione delle illustrazioni, del logo e del merchandise ufficiale dell’evento. Palazzo Stella, fino al 30 marzo (venerdì h 15/18, sabato e domenica h 11/18.30)

FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Mediterranea. Visioni di un mare antico e complesso’: esposizione organizzata dall’associazione ‘La Dante Alighieri’ di Monaco. Galerie des Pêcheurs, avenue Saint-Martin 3, fino al 30 marzo



15.00. ‘La cura e l'uomo di proprietà’: cine-concerto per famiglie con Paul lay al pianoforte + proiezione dei film di Charlie Chaplin. Auditorium Rainier III (più info)





