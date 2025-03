Isolabona: tutto pronto per l'inaugurazione della nuova palestra di Padel "Un’infrastruttura di grande valore"

Grande entusiasmo per l’apertura della nuova palestra di padel ad Isolabona in Val Nervia, un progetto che promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport e per tutta la comunità. La cerimonia di inaugurazione, prevista per il 22 marzo, vedrà la presenza di numerose autorità, tra cui il Sindaco Lombardi, il quale ha espresso il proprio orgoglio per la realizzazione di una struttura così innovativa e inclusiva.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione del progetto è stato svolto da Valentina Sofia, consigliera con delega allo Sport e Tempo Libero, Turismo, Risorse Strategiche, Patrimonio, Famiglia e Politiche Sociali, che ha seguito e gestito con dedizione tutto l’iter per la concessione: “Desidero ringraziare il Sindaco Lombardi per la fiducia che mi ha accordato e per il suo sostegno in questo percorso, essendo questo il mio primo mandato”, ha dichiarato Valentina. Un progetto lungo e delicato, portato a termine per valorizzare un luogo inutilizzato da tempo".

La nuova struttura, dotata di due campi da padel coperti, offrirà non solo eventi coinvolgenti e opportunità per principianti ed esperti di affinare le proprie abilità in un ambiente moderno e accogliente, ma rappresenterà anche un importante centro di aggregazione. I campi saranno gestiti dal Tennis Club Dolceacqua, che garantirà una gestione professionale e un’organizzazione impeccabile delle attività. Inoltre, il Comune beneficerà di un’entrata mensile derivante dall’attività, contribuendo al sostegno delle iniziative locali e allo sviluppo di ulteriori infrastrutture. La palestra, costruita nei primi anni ’90, ritrova finalmente il suo scopo originario: essere uno spazio dedicato allo sport e all’aggregazione.

Sviluppo e realizzazione gratuita di progetti in coordinamento con le scuole che garantiscano (come il progetto “racchette in classe” in collaborazione con FITP e il Ministero dell’Istruzione, che prevede la certificazione della Basic School di padel) e iniziative promosse in collaborazione con le associazioni di volontariato garantiranno l’avvicinamento dei giovani, dei soggetti svantaggiati e delle persone diversamente abili al mondo dello sport. I residenti di Isolabona usufruiranno di tariffe agevolate e scontate, in un’ottica di inclusività e accessibilità per tutti.

Con questa nuova iniziativa, Isolabona si arricchisce di un’infrastruttura di grande valore, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo sport.