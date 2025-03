Arti Marziali: grande movimento nell'attivita' sportiva dello Judo Club Sakura Arma di Taggia

L'attività judoistica degli atleti dello Judo Club Sakura Arma di Taggia è in pieno movimento e tutte le categorie sono impegnate in gare, sia agonistiche che pre-agonistiche. Al Grand Prix per Juniores e Seniores, che si è tenuto a Bassano del Grappa, hanno gareggiato Riccardo Bollo e Mattia Cicala i quali, benchè abbiano tenuto un buon comportamento di gara, non sono riusciti a classificarsi nelle posizioni alte della graduatoria.

Nella qualificazione regionale del Campionato Italiano Cadetti A2 hanno partecipato Marco Brigliadori ed Alessandro Panizzi, ma hanno mancato per un soffio il passaggio alla finale nazionale, nella quale gareggerà invece Amaranta Angelillo, qualificata di diritto in base alla sua posizione nella Ranking List Cadette femm.

Domenica scorsa si sono svolti ad Arenzano il "Memorial Pippo Spagnolo", gara riservata agli ES. A ed ES. B ed il "Trofeo Giovanissimi" per pre-agonisti (Fanciulli e Ragazzi). Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha portato in gara 22 atleti, che hanno gareggiato al meglio delle loro possibilità, ottenendo ottimi risultati.

Negli ES. A comportamenti molto positivi di Martina Liparoti , Andrea Indelicato e Fabio Garibaldi che, all' esordio nelle gare agonistiche, hanno ottenuto , la prima un ottimo secondo posto, gli altri due atleti posizioni comunque positive, ma che non li hanno portati a salire sul podio.

Negli ES. B ottimo primo posto di Leonardo Armonio, validissimo terzo posto di Federico Fontana, mentre Massimo Rebaudo e Mirko Cirillo non sono saliti sul podio, ma hanno dimostrato di essere in continua crescita sportiva.

Nel Gran Premio Giovanissimi erano in gara i Fanciulli (anni 2016 - 2017) ed i Ragazzi (anni 2014 - 2015). Non ancora agonisti, hanno saputo cimentarsi in incontri impegnativi che fanno ben sperare per il loro futuro sportivo. Sotto i risultati.

FANCIULLI:

primo classificato: Panizzi Yann

secondo classificato: Lissi Alessandro

terzi classificati: Cusnir Alessio e Herrnhut Girola Anais

RAGAZZI: primi classificati: Lanfranchi Davide, Zunino Pietro, Nobile Lucia ed Armonio Ginevra

secondi classificati: Lanfranchi Luca, Gaiaudi Nicolò e Martini Ilaria

terzi classificati: Castellana Noah, Garziano Sebastian, Materazzi Andrea e Melistaccio Edoardo