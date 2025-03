Taggia: 'Un omaggio alle donne nel giorno della loro festa', uno spettacolo al teatro parrocchiale di Arma di Taggia

Lions in campo per beneficenza e per "Un omaggio alle donne nel giorno della loro festa". Così è titolato lo spettacolo in programma domani, sabato, alle 20.30, nel Teatro parrocchiale di Arma di Taggia, in via Marco Polo, a fianco alla chiesa. Lo promuovono i Lions Club Arma e Taggia e Lions Club Ufficiali d'Italia. Protagonista principale Gioacchino Logico che avrà poi, con lui, sul palco amici attori. Vale a dire anche Lorena Bonifetto, Marco Silvano Corradi, Marino Longo, Elio Marchese, Cesare Melchiorri, Giorgio Redigolo e Graziella Tufo.

Lo spettacolo è coordinato dallo stesso Elio Marchese. La sala sarà arricchita dall'esposizione di disegni di Libereso Guglielmi nel centenario della nascita. Ingresso a offerta libera. I proventi saranno devoluti al progetto "Vento di Ponente, cambio di rotta" attuato in collaborazione con l'Asl 1. La serata si concluderà con un drink offerto ai presenti.