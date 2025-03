Sanremo: nel fine settimana a Pian di Poma va in scena il Prequel del Festival del Rugby, in campo ragazze e Under 14 da tutto il Nord Italia

Il Festival del Rugby si fa sempre più grande e, in attesa dei main event del 5 e 6 aprile, accoglie formazioni femminili e Under 14 da tutto il Nord Italia per il Prequel in programma nel fine settimana dell’8 e 9 marzo.

Si parte sabato, giorno della Festa della Donna, con il torneo femminile Under 14 e Under 16 Seven Olimpico che vedrà arrivare a Pian di Poma: Cus Milano, Cus Torino, Cus Po, Parabiago, Merano, Fenici, Progetto Arte.

Poi, la domenica, spazio agli Under 14 con Parabiago, Province dell’Ovest e Cuneo Pedona.

Le gare del sabato inizieranno alle 12 per le Under 14 e alle 15 per le Under 16. Domenica gli Under 14 scenderanno in campo alle 10.

Un grande evento che apre le porte del campo sanremese a realtà importanti del panorama nazionale, contribuendo a fare della Città dei Fiori la porta d’Italia per il mondo della palla ovale, a due passi dalla Francia.

Un antipasto di quel Festival del Rugby che, nel primo fine settimana di aprile, porterà nuovamente a Sanremo centinaia di ragazzi da tutta Italia e dall’estero in piena tradizione biancazzurra.