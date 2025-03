Pallamano, l'under 13 dell'Abc Bordighera vince contro Handball des Collines (Foto)

Soddisfazioni per l'Abc Bordighera. L'Under 13 vince la partita disputata contro l'Handball des Collines con un risultato finale di 34-16 consolidando la prima posizione in classifica.

"Vittoria che allunga la striscia di imbattibilità della formazione 'targata' Era Foods/Romolo Amare che raggiunge le otto vittorie consecutive e consolida la prima posizione in classifica" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Una partita ben giocata dai giovani atleti che hanno sovrastato gli avversari sia sul piano atletico che tecnico. Ottimi gli schemi messi in atto frutto di un attento allenamento e di una crescita continua. Il prossimo incontro sarà il 22 marzo in trasferta sul campo del Cannes/Mandelieu".

Ecco il tabellino dell'under 13 dell'Abc Bordighera: Leonardo C., Filippo C., Tommaso F., Vincenzo Z., Fabio F (2), Federico C (17), Fedor M, Alessandro M (5), Evans Heredia T., Giacomo S. (10) e Rayan M. Tecnici Stefania Conte e Patrizia Bastianelli.

La squadra seniores dell'Abc Bordighera, invece, domani, sabato 8 marzo, alle 18.30, andrà in trasferta per giocare contro Handball des Collines. "Trasferta insidiosa per l'Abc a Chateauneuf de Grasse contro Handball des Collines, partita valida per la terza giornata della seconda fase del girone pre-excellence del campionato dipartimentale Alpi marittime" - commenta l'Abc Bordighera - "I giocatori della coppia di allenatori Dall'acqua e Bissaro, griffati Fusetti Giardini e Acconciature Raffaella, affronteranno la squadra ospite per la prima volta. I transalpini sono arrivati terzi nella prima fase a solo un punto dalla poule promozione. L'Abc affronterà questo incontro con assenze importanti ma ì ragazzi convocati daranno il massimo per portare a casa un risultato utile alla classifica".