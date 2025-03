Judo: buon risultato per ASD Byakko Tai Sanremo al Memorial Pippo Spagnolo, gran premio Giovanissimi

Buon risultato per ASD Byakko Tai Sanremo per il Memorial Pippo Spagnolo, gran premio Giovanissimi e per la qualificazione regionale di JUDO per l’accesso alle finali nazionali A2 di categoria U21 (junior).

"Domenica 2 marzo scorso - si spiega nel comunicato - si sono disputate presso il palazzetto di Arenzano, le qualificazioni regionali per l’accesso alle finali nazionali A2 di categoria U21 (junior). L'ASD Byakko Tai Sanremo, in questo importante appuntamento, si presenta con l’atleta Federico Centola -73kg, che purtroppo, pur disputando una buona competizione, non raggiunge la qualificazione per la finale nazionale.

La competizione è proseguita con il campionato interregionale 'Memorial Pippo Spagnolo' per le classi Esordienti A e B partecipando con gli atleti U13; Bordo Ginevra nella cat. -52kg medaglia di bronzo e Sinameta Bujar cat. -40kg con il 4° posto. La giornata si è conclusa con le gare per la promozione dell’attività giovanile (pre-agonisti) categorie fanciulli e ragazzi, dove i giovani atleti cat. FA Tessa Tirotta e Flavio Sinameta raggiungono la terza posizione.

Una particolare menzione per il 'ragazzo' Tagliani Alessio alla sua prima gara, ha affrontato con decisione gli incontri e nonostante la poca esperienza ha fatto un buon combattimento piazzandosi ad un meritato 3° posto. Un sicuro e meritato plauso per la competizione dei giovanissimi atleti che, incoraggiati dal Maestro Benemerito De Maria, dai tecnici Marco Carbonetto, Simone Bertinotti e da tutto lo staff del Dojo, si sono impegnati combattendo con passione e serietà ciascuno al meglio delle proprie possibilità.

Con l’occasione si ricorda che continuano nell’anno nuovo i corsi di JUDO per tutte le età dai bambini di 5/6 anni sino ai master. Le informazioni sui corsi sono reperibili presso le pagine social (Instagram: https://www.instagram.com/byakkotai.sanremo/ - Facebook: https://www.facebook.com/byakkotai.sanremo ), sul sito www.byakkotai.it oppure tramite telefono al numero 338 600 6536 (Marco) o via mail byakkotaisanremo@gmail.com. Si precisa che tutti i corsi si svolgono nel plesso Comunale il Dojo Byakko Tai Sanremo in str. Solaro 129".