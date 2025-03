Giornata Internazionale della Donna: le celebrazioni al Molo 8.44

Sabato 8 marzo, il Molo 8.44 di Vado Ligure festeggia la Giornata Internazionale della Donna con un pomeriggio di spettacoli ed emozioni nel centro commerciale più grande della Liguria.

Alle ore 15.30 prenderà vita un suggestivo spettacolo di bolle di sapone giganti, un'esperienza magica per grandi e piccini.

Alle 16.10 ci attende l’esibizione di danza a cura della ASD Pro Art Studio Danza, un momento di arte e passione che renderà ancora più speciale questa giornata.

"Un'occasione unica per celebrare la forza, la bellezza e il talento femminile in un’atmosfera di festa e spettacolo! Ti aspettiamo al Molo 8.44 per vivere insieme questa giornata speciale" dicono dalla direzione del Molo.