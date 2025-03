Stipulare l’assicurazione casa: caratteristiche e vantaggi da considerare

Grazie ad internet oggi possiamo svolgere un gran numero di pratiche senza doverci alzare dal divano. Basta prendere lo smartphone o il tablet, aprire un sito web o un'applicazione, e comunicare con il mondo. Pensate che oggi possiamo persino informarci sulle migliori polizze assicurative e, per esempio, effettuare un preventivo assicurazione casa direttamente online. Non si deve far altro che inserire alcuni dati, e il sistema utilizzato restituirà in pochi secondi tutte le informazioni sulla polizza: i costi da sostenere, le coperture incluse, i servizi secondari e accessori e molto altro.

Se siete tra coloro che vogliono sapere di più sulle assicurazioni per la casa questo è l’articolo che fa davvero al caso vostro.

Niente più timori

Stipulare una assicurazione sulla casa è il miglior modo per proteggere non solo la propria abitazione, ma anche la vita della propria famiglia. La casa non è solamente una struttura fisica, ma è anche e soprattutto il porto sicuro di tutti i componenti della famiglia. Avere accesso a una copertura finanziaria garantita da una apposita polizza può mettere al riparo da un gran numero di rischi.

Un’alluvione, ad esempio, potrebbe rendere inabitabile la propria abitazione per qualche tempo. Un incendio invece potrebbe danneggiare la struttura e richiedere dei costosi interventi di riparazione. Sono tutte situazioni che richiedono un importante impegno economico che non è alla portata di tutte le famiglie. Una polizza dona invece una dose di serenità nella gestione degli imprevisti.

Le assicurazioni di questo tipo offrono spesso anche una protezione finanziaria per la responsabilità civile verso danni a terzi o ad altre proprietà.

La polizza casa è obbligatoria?

In Italia, la legge non prevede un obbligo esplicito di stipulare un’assicurazione sulla casa, sia per la prima che per la seconda abitazione. Questo significa che la sottoscrizione di una polizza casa è una scelta volontaria del proprietario.

Tuttavia, esiste un'importante eccezione: l’assicurazione diventa obbligatoria nel caso in cui l’acquisto dell’immobile avvenga tramite un mutuo bancario. In tali situazioni, la banca richiede necessariamente la stipula di una polizza contro scoppio e incendio. Questo perché l’immobile rappresenta una garanzia per la banca, che intende tutelarsi nel caso in cui il cliente non riesca a rimborsare le rate del mutuo. In genere, sono le stesse banche a proporre queste polizze tramite convenzioni con compagnie assicurative, limitando quindi la possibilità di scelta da parte del proprietario dell’immobile.

Controllare la polizza prima di firmare

Prima di concludere e stipulare effettivamente una polizza casa online è sempre bene leggere le condizioni contrattuali. Oltre al costo del premio annuale e alle coperture incluse fate particolare attenzione al massimale, che non è altro che l’importo massimo che l’assicurazione andrà a risarcire in caso di problemi; un massimale troppo basso potrebbe risultare poco utile per sostenere finanziariamente gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell'appartamento o dell’edificio.