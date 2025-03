Tutto pronto per il “Royal Golf Challenge” al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo

Sabato 8 e domenica 9 marzo avrà luogo l’edizione 2024 della prestigiosa gara “Royal Golf Challenge” al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo dopo l’annullamento dello scorso ottobre a causa delle abbondanti piogge che avevano reso impraticabile il campo.

Il format sarà una gara individuale 36 buche Stableford su tre categorie con la possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica.

Main sponsor di questa edizione sono tre brand d’eccellenza, Nespresso, Frescobaldi e Leoni.

Ad ogni vincitore saranno messi a disposizione premi da parte della Direzione del Royal Hotel, mentre gli alberghi partner offriranno soggiorni, ciascuno di due notti per due persone, e green fee sui loro percorsi. Importanti premi anche dalle aziende sponsor. Non mancheranno poi simpatici omaggi per tutti i partecipanti.

Gli alberghi co-sponsor sono i seguenti: Camiral Golf & Wellness Hotel di Girona (Spagna), Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort di Alassio (SV), Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento (NA), Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera ((BS), Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (LU), Hôtel des Trois Couronnes di Vevey (Francia), Hotel Principe Forte dei Marmi (LU), Hotel Santa Caterina di Amalfi (SA), Palace Hotel Tokyo di Tokyo (Japan), Terme di Saturnia di Manciano (GR), Terre Blanche Hotel, Spa & Golf Resort di Tourettes (Francia), Villa d’Este di Cernobbio (CO), Villa La Massa di Candeli (FI) appartenenti alla The Leading Hotels of the World, Casa di Langa di Ceretto Langhe (CN) della L.V.X Preferred Hotels & Resorts, Grotta Giusti Thermal SPA Resort di Monsummano Terme (PT) della Italian Hospitality Collection, Hotel Splendide Royal di Lugano e Parco dei Principi Grand Hotel & Spa di Roma della Roberto Naldi Collection, Il Pelagone Hotel & Golf Resort Toscana di Gavorrano (GR), La Meridiana Hotel & Golf Resort di Garlenda (SV) della Relais & Chateaux, Marina di Scarlino Resort di Scarlino (GR) della Preferred Residences, The Sense Experience Resort di Follonica (GR) della ICON Collection, Verdura Golf Resort di Sciacca (AG) del gruppo Rocco Forte Hotels.

I Golf Club partner, oltre al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, sono l’Asolo Golf Club di Cavaso del Tomba (TV), il Circolo Golf Ugolino di Impruneta (FI), il Circolo Golf Villa d’Este di Montorfano (CO), il Fioranello Golf Club di Roma, il Golf Club Garlenda (SV), il Golf Club Lugano (Svizzera), il Golf Club Metaponto (MT), il Golf Club Parco de’ Medici di Roma, il Golf Bellosguardo di Vinci (FI).

La collaborazione con gli alberghi ed i prestigiosi Golf Club che partecipano al Royal Golf Challenge testimonia infine la forte motivazione a creare un network per favorire nuove sinergie ed attività di comarketing.

Bike and Golf, Daphné Sanremo, EndORfine, Jessica Tua Flower Stylist, La Spiaggetta dei Balzi Rossi, MC2 Saint Barth, Mei S.r.l., Olio ROI, Ristorante Umami, Selecta S.p.A., The Mall Sanremo, Trentini Hardwood Putters, WaterRower Italia sono le aziende sponsor.

Sabato 8 marzo verrà servita la cena di Gala nella splendida cornice del Royal Hotel Sanremo con la partecipazione dei giocatori, degli ospiti e dei partner, nel corso della quale verranno presentati gli sponsor e verranno sorteggiati vari premi.

Domenica 9 marzo a fine gara, premiazione con brindisi di bollicine presso il Royal Hotel Sanremo, al termine della quale verranno sorteggiati i rimanenti premi agli ospiti presenti.

Per informazioni e prenotazioni: Corso Imperatrice, 80 - 18038 Sanremo (IM) Tel. +39 0184 5391 reservations@royalhotelsanremo.com