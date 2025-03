La Ginnastica Riviera dei Fiori presente a Roma per l'elezione del presidente nazionale della Federazione

Si è svolta sabato scorso a Roma si è svolta la 98a assemblea nazionale ordinaria della Federazione Ginnastica D’Italia che ha visto l’elezione del nuovo presidente, Andrea Facci, che sarà a capo di un Consiglio Federale che vedrà, tra i suoi 7 Consiglieri, il Presidente Onorario del Comitato Regionale Liguria Pino Raiola. Le sette associazioni sportive affiliate della nostra provincia erano tutte rappresentate in presenza o per delega, e il Consigliere del Comitato Liguria Claudio Frascarelli si dichiara molto soddisfatto dell’elezione di Pino Raiola, persona stimata e coerente nei tanti anni di militanza in vari ruoli all’interno della FGI e del CONI.

La ginnastica , dopo gli anni del Covid e della successiva entrata in vigore della riforma dello sport, continua la sua crescita e nel perseguire i suoi obiettivi statutari, con un rinnovamento dei vertici federali e l’entusiasmo, la professionalità e la passione delle tante affiliate che, in provincia di Imperia, coprono in maniera omogenea il territorio permettendo con facilità, di avvicinarsi alle attività proposte ad un buon livello agonistico ed amatoriale nelle 4 sezioni olimpiche. La Ginnastica Riviera dei Fiori era presente a Roma con una sua nutrita delegazione ‘capitanata’ dal presidente,il consigliere Simone Bianchi, i tecnici Daniela Breggion e Lorenza Frascarelli e gli atleti Damiano Giunta, Giulia Bellone e Giuseppe Onofrio.

Riguardo le attività svolte nell’ultimo periodo, per il trampolino domenica 17 febbraio a Torino, grazie ad una rinnovata collaborazione tra i Comitati di Liguria, Lombardia e Piemonte, si è svolta la prima prova del campionato regionale individuale di trampolino elastico del settore silver, che ha visto Gloria Gandolfo vincere nelle junior 1. Stesso risultato per Cecilia Carlo nelle junior 2 e argento, nella stessa categoria, per Roberta Di Michele. A Torino le ragazze sono state seguite dal tecnico Giulia Bellone e dal giudice-tecnico Nicla Londri .Domenica 9 marzo , a Milano, sarà la volta della prima prova del campionato nazionale , la gara, denominata Coppa Campioni, è la più alta come livello tecnico di questa disciplina olimpica che vedrà l’esordio di Giacomo Cioffi negli allievi e di Matilde Sappia nelle junior.

Per la ritmica, sabato 1 e domenica 2 marzo a Loano, si è svolta la seconda prova del torneo Gold Italia, con le nostre junior Sofia Pugachev e Marie Panizzi, scese in pedana ben figurando nonostante reduci entrambe da una poco simpatica influenza. Per la silver ,esordio nel livello LE, il più ‘complicato’ a livello tecnico della sezione, per Alice Iaria, Laura Garibaldi, Alessia Cirone e Sofia Guglielmino.Le ginnaste sono state seguite dai tecnici Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta che le hanno sostenute ed incoraggiate in questa gara di prestigio.

Mentre le ragazze dell’artistica femminile saranno impegnate, domenica prossima a Genova nella prima prova del campionato regionale silver a squadre livello LD (con ben due squadre iunior-senior), anche le attività ludico-promozionali gratificano i nostri ginnasti che, invitati dal Cav. Paolo Alberti, sono stati protagonisti presso il Teatro del Casinò di Sanremo in occasione della Finale Nazionale di Sanremo Junior .Due le coreografie ideate dalla nostra coreografa Monia Stabile che si sono intervallate ai giovani ma bravi cantanti della manifestazione, Daylight eseguito dal gruppo gymevents e un mix utilizzando i piccoli attrezzi eseguita dal gruppo di preagonistica avanzato.