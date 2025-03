Sanremo, torna il Royal Golf Challenge: due giorni di grande golf tra premi esclusivi e ospiti d’eccezione

Si terrà sabato 8 e domenica 9 marzo l’edizione 2024 del prestigioso Royal Golf Challenge, che andrà in scena sul green del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. L’evento, atteso dagli appassionati, torna dopo l’annullamento dello scorso ottobre a causa delle abbondanti piogge che avevano reso il campo impraticabile.

Il format di gara prevede un torneo individuale su 36 buche Stableford, suddiviso in tre categorie, con la possibilità di partecipare giocando 18 buche il sabato o la domenica.

A sostenere l’evento come main sponsor ci saranno Nespresso, Frescobaldi e Leonia, mentre ai vincitori saranno riservati premi esclusivi messi a disposizione dalla Direzione del Royal Hotel Sanremo. Inoltre, gli alberghi partner offriranno soggiorni di due notti per due persone e green fee sui loro percorsi, insieme a ulteriori premi forniti dalle aziende sponsor.

L'edizione 2024 del Royal Golf Challenge conferma la sua vocazione internazionale, con la partecipazione di strutture alberghiere di lusso e prestigiosi Golf Club, consolidando un network di collaborazioni nel settore.

Tra gli alberghi partner figurano eccellenze come il Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, il Palace Hotel Tokyo (Giappone), il Terre Blanche Hotel & Golf Resort (Francia), la Villa d’Este di Cernobbio, il Royal Hotel Sanremo, oltre a strutture esclusive della The Leading Hotels of the World, della Relais & Châteaux e della Rocco Forte Hotels.

Tra i Golf Club partner, oltre al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, figurano il Golf Club Lugano (Svizzera), il Golf Club Garlenda (SV), il Circolo Golf Ugolino (FI), il Golf Club Metaponto (MT) e molti altri.

Sabato 8 marzo, nella splendida cornice del Royal Hotel Sanremo, si terrà la tradizionale cena di gala, riservata a giocatori, ospiti e partner dell’evento. Durante la serata verranno presentati gli sponsor e assegnati premi a estrazione.

La premiazione finale avrà luogo domenica 9 marzo, sempre al Royal Hotel Sanremo, con un brindisi celebrativo e l’assegnazione degli ultimi premi ai presenti.

Il Royal Golf Challenge 2024 si conferma un appuntamento di spicco nel panorama golfistico, unendo sport, lusso e turismo d’élite in un evento che esalta il fascino di Sanremo e del suo storico Circolo Golf degli Ulivi.