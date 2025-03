Sanremo Rugby, nel fine settimana cinque squadre in campo tra Imperia e Genova

Cinque le formazioni del Sanremo Rugby che, durante lo scorso fine settimana, sono state impegnate tra Imperia e Genova.

Le Under 6, 8 e 10 sono state di scena al ‘Pino Valle’ di Imperia per il torneo che le ha viste confrontarsi con Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds, San Marzano e Savona oltre ai padroni di casa dell’Imperia.

Raggruppamento al campo ‘Androne’ di Recco con Province dell’Ovest e Torino per la Under 14 maschile, mentre la Under 16 ha disputato il raggruppamento a 7 al campo ‘Carlini-Bollesan’ di Genova insieme a Savona, Cogoleto, Amatori Genova, Spezia e Cus Genova.

“La Festa del Rugby a Imperia è stata un’esperienza nuova ed emozionante per i nostri bambini che hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in un contesto diverso dal solito - commenta Alexandra Munteanu, tecnico dell’Under 6 - per alcuni è stata la prima esperienza fuori casa, tutti sono entrati in campo con entusiasmo e sicurezza. Hanno corso, hanno giocato, si sono divertiti dimostrando impegno e voglia di migliorare. A fine giornata si è vista la soddisfazione nei loro occhi, hanno superato le paure e si sono divertiti”.

“I nostri leoni sono scesi in campo con tanta voglia di divertirsi - aggiunge il tecnico dell’Under 8 Ilaria Latronico - in attacco abbiamo visto più volte la ricerca dello spazio e un buon sostegno pronto ad aiutare, mentre in difesa abbiamo ancora da lavorare. Sono orgogliosa di loro e dell’attitudine con cui hanno affrontato ogni partita. Continuiamo ad allenarci con grinta ed entusiasmo”.

“Abbiamo disputato un bel raggruppamento - prosegue Giacomo Battistotti, allenatore dell’Under 10 - sono partiti un po’ a rilento, ma si sono ripresi alla grande mettendo grinta e ritmo in tutte le partite”.

“I ragazzi non sono riusciti a concretizzare gli ottimi allenamenti - così Diego Capelli, tecnico dell’Under 14 - ora testa bassa e lavorare sodo”.

“Il weekend è stato in parte positivo e in parte negativo - conclude l’allenatore dell’Under 16, Davide Montpilier - ha evidenziato alcuni punti su cui ancora dobbiamo essere più efficaci e lavorare, ma ci siamo anche tolti qualche soddisfazione con i complimenti ricevuto dalle squadre avversarie. Ora continuiamo a lavorare in vista del prossimo torneo”.