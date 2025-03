Vela: concluso il campionato invernale 'West Liguria' organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Il Festival della Vela segna la conclusione del tradizionale Campionato invernale West Liguria uno dei più longevi della nostra zona. Il Campionato, iniziato ad ottobre con il Trofeo Grimaldi, ha visto la partecipazione di quasi sessanta imbarcazioni. Questo risultato sottolinea la grande passione per la vela e l'importanza della manifestazione per gli appassionati del settore.

L'ultima tappa del Campionato invernale, il Festival della Vela, è stata davvero emozionante, con forti venti di nord-est, tanto sole e temperature che iniziavano a richiamare la primavera. Nella classifica Overall e nella classe ORC2 è il Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani dello Yacht Club Sanremo ad aggiudicarsi il primo posto, mentre per la classe ORC1 ha raggiunto il podio Gorilla GangXL.

Il Trofeo Overall del Campionato Invernale West Liguria è stato assegnato a Suspiria the Revenge che si aggiudica anche il primo posto nella ORC1. Nella categoria Regata Crociera ha vinto Melissa II di Dario Gioffredo ed in classe ORC 3 Obiwan di Elisa Minio.

Il Campionato tornerà il prossimo ottobre, con l'atteso e tradizionale Trofeo Grimaldi, dando il via a una nuova edizione ricca di sfide e adrenalina. Gli appassionati di vela potranno sicuramente contare su un'altra stagione emozionante, che si preannuncia all'altezza delle aspettative.