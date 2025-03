Motori: terzo posto di categoria per il sanremese Kevin Liguori con il Goats Racing Team in una difficile 13H di Ragusa

Inizia con un positivo podio l’inizio di stagione del 28enne sanremese Kevin Liguori (insieme al Team Goats Racing Team composto dai Bergamaschi Federico Stefanelli, Ruggero Vanni e il Monzese Stefano Piraneo) alla 13 ore endurance di Ragusa, nonostante una gara molto impegnativa.

"La trasferta è stata molto bella - racconta Kevin - ma la gara altrettanto complicata, su un circuito però veramente bellissimo. Con una buona qualifica, siamo partiti in seconda posizione di categoria, ma dall’inizio della gara abbiamo avuto un po’ di difficoltà, abbiamo così dovuto iniziare a fare i pitstop uno dietro l’altro, causa problemi tecnici ai kart, come una foratura che ci ha portato in ultima posizione e quindi a dover rimontare con tutte le forze. A metà - continua il sanremese - eravamo di nuovo in gara, ovvero ci stavamo giocando la prima posizione di categoria, ma, tentando di rimanere nei tempi di gara al filo del decimo di secondo, abbiamo fatto un errore, prendendo così una penalità che ci ha tenuti fermi 20 secondi in più nel successivo ingresso nei box, rendendo la rimonta ancora più tosta".

"Alla fine, avendo fatto i calcoli - conclude Kevin - sapevamo di avere in mano il podio con la terza posizione di categoria (Semi-Pro) e l’ultimo turno di guida spettava a me, ma non sono stato bene e purtroppo non l’ho potuto fare, senza nemmeno salire sul podio. Fortunatamente i miei compagni, nonostante la stanchezza, mi hanno prontamente sostituito chiudendo la gara. Sono soddisfatto perché nonostante tutte le difficoltà ne siamo usciti a testa alta, anche se potevamo fare meglio, ma è solo l’inizio della stagione".

Liguori è stato supportato da VLImpianti, Irideo by Sistel, CNA e PastaFresca Morena. Sabato e domenica prossimi i primi appuntamenti del campionato IRK, con R-One sabato (insieme al team Goats Racing Team) e domenica con R-Max.