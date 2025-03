Il "Memorial Pippo Spagnolo" si tinge d'oro per lo Judo-Club Ventimiglia (foto)

Il Palasport di Arenzano ha ospitato il Memorial Pippo Spagnolo, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Ligure della Fijlkam per ricordare la figura dell' indimenticato Presidente del Comitato Regionale Ligure Pippo Spagnolo.

Lo Judo Club Ventimiglia ha partecipato all' evento con gli atleti Riccardo Daltoè e Gabriel De Lucia nella classe di età degli Esordienti B.

Ottima gara per entrambi gli atleti dello Judo Club Ventimiglia, come sempre seguiti in gara dalle allenatrici Antonella Iannucci e Katya Iannucci , primi classificati nelle rispettive categorie di peso e vincitori di tutti gli incontri disputati.

I risultati:

Riccardo Dalto è 1° classificato nella categoria +81kg

Gabriel De Lucia 1°classificato nella categoria 46kg.

"Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto, due atleti partecipanti e altrettante medaglie d'oro ottenute, dicono i responsabili della società. Ma al di là del risultato assolutamente positivo, siamo contenti per la tenuta di gara di entrambi i ragazzi e il costante progresso nelle abilità tecniche e la tenacia mostrata durante gli incontri. Oggi si festeggia ma da domani si torna a lavorare con immutato impegno in vista dei prossimi importanti impegni agonistici federali".