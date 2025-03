Arma di Taggia, il Carnevale dei Ragazzi incanta con la magia di Harry Potter: festa di colori e tradizione (Foto)

Si è conclusa oggi, martedì 4 marzo, la 65ª edizione del Carnevale dei Ragazzi ad Arma di Taggia, che ha trasformato il centro cittadino in un vero e proprio scenario incantato. La manifestazione, tra le più longeve della Riviera dei Fiori, ha regalato un pomeriggio di festa e magia con un corteo che, partito dal sagrato della Chiesa di S. Giuseppe e S. Antonio, ha attraversato le vie del centro prima di approdare ai giardini di Villa Boselli, trasformati per l’occasione nel mondo di Hogwarts.

Il tema scelto per quest’anno è stato Harry Potter, e i personaggi della celebre saga hanno accolto i bambini tra allestimenti curati dall’Associazione Terrà di Confine, regalando a tutti un’esperienza magica. Il pomeriggio è stato scandito da spettacoli di bolle di sapone, illusionismo, baby dance, trucca bimbi e laboratori didattici in lingua inglese curati dalla scuola Kid’s and Us. Ad accompagnare il corteo di maschere, la banda folkloristica Canta e Sciuscia di Sanremo, che ha reso ancora più festoso l’evento.

Non sono mancati i sapori della tradizione: come ogni anno, i partecipanti hanno potuto gustare i crustoli, i dolci tipici del Carnevale, e ricevere i simbolici pesciolini rossi, rispettando una consuetudine che si tramanda da generazioni.

La manifestazione è stata resa possibile grazie al patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Taggia e alla collaborazione di numerose realtà del territorio, tra cui la Parrocchia di S. Giuseppe e S. Antonio, il Gruppo Scout FSE Arma di Taggia 1, l’Oratorio Don Bosco, la Croce Verde Arma-Taggia, la Protezione Civile Comunale, la Cumpagnia Armasca e il Comitato "Natale a Villa Boselli".

"Da sempre la Parrocchia sostiene questa manifestazione, un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità", aveva dichiarato Don Alessio Antonelli, parroco di Arma, nei giorni scorsi. "Il Carnevale dei Ragazzi è un'occasione speciale per celebrare il senso di appartenenza al nostro paese, valori che ci stanno particolarmente a cuore".

Sulla stessa linea anche Barbara Dumarte, Assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Taggia, che ha sottolineato l’importanza di un evento tanto atteso: "Sostenere un Carnevale che affonda le radici nella nostra tradizione e che porta ogni anno allegria nelle strade di Arma è per noi fondamentale. Un grazie speciale va a tutti i volontari e alle associazioni che con passione e impegno rendono possibile questa festa".