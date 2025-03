Arti Marziali, a Ventimiglia lo stage annuale per i tesserati della Mushin Dojo Karate (foto)

Si è svolta a Ventimiglia ieri presso la Mushin Dojo Karate Ventimiglia lo stage annuale riservato ai tesserati. Quest' anno l'evento si è espanso con tanti ospiti dalla provincia e oltre per dare una visione a 360 gradi di ciò che la disciplina del karate offre.

Il Maestro Carmine Cosentino della palestra Byakko Tai di Sanremo, il Maestro Andrea di Latte della DKD Karate di Diano,s pecializzato nel kumite,il M. Ilario Simonetta con Gianni Gallo della palestra Karate Wado ryu di Andora, Gloria Cassini,Camilla di Natale per psicomotricità, il fisioterapista Giovanni Buttacavoli. Presente anche l'insegnante Sergio Ferrari nella parte relativa al kumite.

Nella stessa giornata il Tecnico Fijlkam e Csen Luca Valente, insegnante titolare della MDKV, ha avuto il grande piacere di essere investito della carica di coordinatore responsabile provinciale settore karate tradizionale CSEN da parte dell' ente nelle persone di Giuliano Ferrari, presidente provinciale Csen e Christian Ferrari neo presidente regionale Csen Liguria, in presenza del sempre attivo assessore allo sport Serena Calcopietro.

"Abbiamo bisogno di collaborazione e sinergia di tutti gli interessati del settore per raggiungere l'obiettivo comune, dice il tecnico all' investitura della carica, di creazione di eventi sempre piú coinvolgenti per le fasce giovanili e non". Lo stage si è concluso con l' annuncio della partecipazione della gara prevista ad Andora il 13 aprile.

Il prossimo appuntamento in calendario è quello relativo al seminario di Karate organizzato dalla S.K.W.R. con l'oro olimpico Luigi Busá a Bordighera domenica 9 marzo.