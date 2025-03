Judo, ottimi i risultati del Kumiai Sanremo al torneo Fijlkam Liguria (foto)

La società di judo Kumiai Sanremo ha preso parte, con i propri atleti, al torneo organizzato dalla FIJLKAM regionale Liguria nell'ultimo weekend, ottenendo risultati di grande prestigio.

In particolare, si sono distinti gli atleti Under 15 Esordienti B, alla loro prima esperienza nella categoria, che hanno affrontato avversari di un anno più grandi, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio e vincendo tutti gli incontri per ippon prima del tempo regolamentare:

Busolin Tommaso (categoria 55 kg) – Medaglia d'oro

Capello Daniele (categoria 60 kg) – Medaglia d'oro

Ottime prestazioni anche nella categoria Under 13, dove gli atleti, anch’essi alla prima esperienza, hanno ottenuto risultati importanti:

Semanjaku Saimon (categoria 45 kg) – Medaglia di bronzo, terzo classificato

Bujuor Arsenie (categoria 52 kg) – Medaglia di bronzo, terzo classificato

(categoria 52 kg) – Medaglia di bronzo, terzo classificato Fiumara Francesco (categoria 36 kg) – Quinto classificato, autore di un'ottima prestazione

Hanno gareggiato anche gli atleti delle classi preagoniste, conquistando numerosi podi:

Categoria Ragazzi

Primo posto: Maiano Diego, El Jazzar Valerio, Bold Pavel

Secondo posto: Aimar Tommaso, Caridi Alessandro

Categoria Fanciulli

Primo posto: Sagazio Francesco, De Lisi Daniel, Ventura Gabriele

Secondo posto: Cutellè Leonard, Giampaolo Leonardo, Macrì Noemi, Patti Francesco

Terzo posto: Delegati Lorenzo, Montaldo Samuel

Inoltre, un'altra grande prova è stata offerta da Enrique Corneli, che ha partecipato alla finale francese a Parigi. Enrique ha vinto due incontri e ha perso il terzo al Golden Score, arrendendosi dopo sei minuti di combattimento. Nonostante non sia stato ripescato, ha dimostrato un ottimo livello di judo, e questa esperienza in terra transalpina sarà sicuramente preziosa per la sua crescita sportiva.

La società Kumiai Sanremo si congratula con tutti gli atleti per l’impegno e la determinazione dimostrati in gara.