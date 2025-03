O&Ds: Investimenti e normative per l'Intelligenza Artificiale in Europa sono sfide per il futuro dell'innovazione

La crescente centralità dell'Intelligenza Artificiale (IA) nel panorama globale impone all'Europa una riflessione urgente, ovvero come sviluppare soluzioni tecnologiche autonome senza dipendere da fornitori esterni, garantendo al contempo sicurezza, privacy e competitività.

Giuseppe Cicconi, socio fondatore di O&DS, offre una visione lucida e pragmatica riguardo alle sfide che l'Europa sta affrontando in questo settore. L'expertise di Cicconi si focalizza su due aspetti imprescindibili: l'urgente necessità di investimenti per progetti di IA europei e l'introduzione di normative che non frenino, ma stimolino, l'innovazione.

"Il rischio di una dipendenza crescente da tecnologie esterne è reale e preoccupante", afferma Cicconi, sottolineando l'importanza di sviluppare soluzioni di IA che siano non solo competitive, ma anche sicure e conformi agli elevati standard europei di protezione dei dati. Se da un lato le normative sono fondamentali per tutelare la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati, dall'altro è necessario evitare che un eccessivo vincolo normativo possa ostacolare l'innovazione e rallentare l'adozione di nuove tecnologie.

"In Europa, la normativa sulla privacy è tra le più rigide al mondo, ma questa stessa rigidità potrebbe portare a un paradosso: se non siamo in grado di innovare rapidamente, rischiamo di perdere terreno rispetto a Paesi che, pur con normative meno restrittive, riescono ad accelerare nello sviluppo dell'IA", prosegue Cicconi.

Il rischio di un rallentamento dell'innovazione è palpabile e richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni. Le normative stringenti, sebbene necessarie per la protezione dei dati e la sicurezza, potrebbero innescare una serie di problematiche.

"Queste normative molto stringenti potrebbero limitare la capacità di sperimentare liberamente nuove soluzioni", evidenzia Cicconi, "E questo potrebbe ridurre il potenziale di crescita dell'industria europea dell'IA".

Un altro rischio che Cicconi sottolinea è lo svantaggio competitivo che le aziende europee potrebbero affrontare. "Le aziende europee si trovano a dover affrontare costi di conformità molto più elevati rispetto a quelle situate in Paesi con normative meno severe. Questo le mette in una posizione di svantaggio sul mercato globale". Le PMI, in particolare, potrebbero trovarsi in difficoltà nell'affrontare i costi legati all'adattamento a un quadro normativo complesso e in continua evoluzione e questo potrebbe avere un impatto significativo, correndo il rischio così di trovarsi a non avere le risorse necessarie per conformarsi a leggi complesse.

"I costi di conformità potrebbero rappresentare un ostacolo all'adozione dell'IA, creando una barriera per molte PMI che non saranno in grado di affrontare gli oneri economici e burocratici necessari", afferma Cicconi.

Inoltre, i processi di approvazione e certificazione potrebbero rallentare ulteriormente l'implementazione delle soluzioni IA. "La burocrazia eccessiva rischia di impedire alle tecnologie innovative di arrivare tempestivamente sul mercato".

Le soluzioni di IA che potrebbero essere pronte per l'uso in breve tempo potrebbero rimanere bloccate in attesa di approvazioni e certificazioni, riducendo così la capacità dell'Europa di rispondere rapidamente alle esigenze globali.

Un altro tema sollevato da Cicconi è la limitazione nell'uso dei dati, elemento fondamentale per il funzionamento dei modelli di IA avanzati. "L'intelligenza artificiale si nutre di dati", spiega Cicconi. "I modelli avanzati, per essere efficaci, necessitano di grandi volumi di dati e le normative che limitano l'uso di questi dati potrebbero ostacolare l'evoluzione dei modelli di IA, riducendo così il loro potenziale".

Sebbene le normative sulla privacy siano essenziali per proteggere i diritti degli utenti, un eccesso di restrizioni potrebbe impedire la raccolta e l'elaborazione di quantitative necessari per allenare algoritmi di IA di alta qualità.

"Dobbiamo trovare un equilibrio", afferma Cicconi, "Tra protezione dei dati e possibilità di utilizzare questi dati per innovare e sviluppare soluzioni tecnologiche che siano competitive a livello mondiale."

In definitiva, l'Europa si trova ad affrontare una sfida fondamentale: garantire che le normative non siano un freno per l'innovazione, ma piuttosto un sostegno per un ecosistema tecnologico sano e competitivo. "Le soluzioni di IA europee devono essere sviluppate in modo autonomo, ma devono essere anche in grado di crescere in un contesto che favorisca l'innovazione", conclude il founder di O&DS.

L'Europa ha un'opportunità unica per guidare la prossima generazione di tecnologie IA, ma solo se riuscirà a trovare un equilibrio tra protezione dei dati, sicurezza e stimolo all'innovazione. In caso contrario, il rischio di essere sorpassata da altri Paesi più agili e meno vincolati da regolamenti troppo stringenti diventerà una possibilità più che concreta. https://www.oeds.it/