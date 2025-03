Pallacanestro: niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. in trasferta contro l'Ardita Genova

Divisione Regionale 1 – settima giornata di ritorno

Ardita Genova/Nervi - Bvc Sanremo E.On. 98-57 (20-26, 36-14, 19-8, 23-9)

Ardita Genova: Carena 9, Fassio 10, Lotti 12, Callo 5, Alloisio 21, Micali 17, Franconi 6, Falco 6, Demarte 2, Dallorso 4, Bertoletti 6. Coach: F. Chiesa.

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 13, Tacconi Daniele, Massa, Deda 2, Rudian 9, Lichahin 18, Avila De Carvalho 6, Franceschini 4, Chumburidze 5. Coach: Alessandro Deda.

Niente da fare per il Bvc Sanremo E.On. sceso sul parquet dell’Ardita Genova con alcune importanti assenze. Dopo un buon primo quarto chiuso sul +6, il team sanremese ha incassato un pesante parziale (-22) nel secondo periodo, che ha di fatto chiuso il match.



Il commento del presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Lo scarto finale non è per niente congruo con i valori in campo. Il primo quarto invece che +6, senza banali errori da parte nostra, si sarebbe chiuso a +14, così come gran parte del secondo. Quando ti presenti in otto, con due esordienti di 16 anni, paghi prima o dopo lo sforzo del quintetto e la successiva poca lucidità porta a evitabili palle perse e mancanze di letture, che fino a quel momento invece ci stavano facendo battere agevolmente la loro difesa, che collassa molto sulla palla e intasa tanto l’area dal lato debole. La partita comunque dura 40 minuti e l’Ardita, ben gestita da coach Chiesa, ha meritatamente vinto. I miei migliori complimenti però vanno a Micali, per l’atteggiamento e per quanto detto di poco rispettoso e denigratorio nei confronti della nostra squadra e della nostra società. Avremo modo di approfondire la questione. Noi dobbiamo continuare a lavorare e dare il massimo nei prossimi due match casalinghi, a partire da questo sabato contro Auxilium”.