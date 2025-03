Muay thai, k-1, savate e kickboxing: il Kombat tour Italia fa tappa a Ventimiglia (Foto e video)

Il Kombat tour Italia fa tappa a Ventimiglia. Un light contact tournament di muay thai, k-1, savate e kickboxing è andato in scena ieri pomeriggio nella palestra ex Gil.

Tanti giovani atleti sia italiani che francesi si sono affrontati fino alla sera. Nella categoria Ado femminile in k1 Alessia Cuccio del team Castellari ha combattuto contro Safae di 5 Stars; nel successivo incontro Cuccio ha affrontato Bianca Gomes di 5 Stars e, a seguire, Inayah Parfait di 5 Stars. Per il muay thai, invece, Auric Moulet Lilou del Sospel Muay Thai ha combattuto contro Aicha di 5 Stars mentre nel match successivo ha affrontato Tasnine Moussa di 5 Stars.

Nell'Ado maschile per il k-1 Lion Zefi Lion del Team Sciutto ha affrontato Alex Muia del Team Castellari; Thomas Cusumano del Gladiator Mg ha combattuto contro Samuele Parigino del Team Castellari; Riccardo Olivieri del Team Sciutto si è battuto contro Robert Kromarenko del team Castellari; Alexandre Giancobbi di 5 Stars si è affrontato con Rafal Szgyciel del Team Sciutto mentre Andrea Cusumanno del Gladiator Mg ha lottato contro Pier Andrea Marostica del Team Castellari.

Per il muay thai Pascal Pang di 5 Stars ha affrontato Auric Moulet Louka di Black out Monaco; Andrea Buonsaver del Club Phuket ha combattuto contro Morad Derouiche di 5 Stars; Auric Moulet Louka di Black out Monaco si è poi battuto con Djibi Indiaye di 5 Stars; Simon Mathis di Black out Monaco ha lottato con Cao Neal Fouchar di 5 Stars; Auric Moulet Lyam di Sospel Muay Thai ha affrontato contro Joseph Foti del Club Phuket che, in seguito, ha combattuto contro Amir di 5 Stars.

Nella categoria adulti nel k-1 Daniele Prevosto di Board Fight Migliano ha lottato contro Erriko Deprati di Team Sciutto; Manuele Bernaccha del Team Castellari ha combattuto contro Maxime Budelli di 5 Stars mentre Alessandro Skenderi di Club Phunket si è battuto contro Edoardo Zulco del Team Sciut.

Per il muay thai Rino Speranza di Board Fight Migliano ha lottato contro Sebastian Nadeau di 5 Stars; Mattia Masserut di Club Phuket ha combattuto contro Milan Guillon di 5 Stars; Vincenzo Inbimbo di Board Fight Migliano si è battuto contro Paul Morriset di 5 Stars; Gioele Saglibene di Club Phunket ha affrontato Boris Sylvain di 5 Stars; Andrea Lanziani di Club Phuket ha lottato contro Robert Messina di 5 Stars; Federico Zuppardo di Club Phuket ha combattuto contro Julien Chale di 5 Stars; Antonino Sgrò di Club Phuket si è battuto contro Robert Messina di 5 Stars mentre Gioele Saglibene di Club Phuket ha affrontato N. Peralta di 5 Stars.

L'evento è stato proposto dal club Phuket con il patrocinio del comune di Ventimiglia. Alla fine degli incontri l'assessore Serena Calcopietro, presente alla manifestazione sportiva, ha premiato i partecipanti. Per l'occasione era presente anche la Croce Verde Intemelia che è intervenuta a soccorrere gli atleti in caso di ferite, come un naso rotto.