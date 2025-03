Il Motoclub Sanremo inaugura la nuova sede: un nuovo capitolo per una storia centenaria (Foto e video)

Inaugurata la sua nuova sede del Motoclub Sanremo in via Lamarmora 299. Apre ufficialmente i battenti la nuova casa della storica realtà locale dedicata ai motori a due ruote, con la cerimonia di taglio del nastro che ha coinvolto moltissimi affiliati, storici e non. L'evento, che rappresenta un ulteriore passo nella lunga e gloriosa storia del club, ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l'assessore allo sport Alessandro Sindoni, il consigliere comunale di Sanremo Antonino Consiglio e il senatore Gianni Berrino.

Durante la cerimonia, aperta dal presidente Danilo Benza, è stata celebrata la lunga tradizione del MotoClub Sanremo, fondato nel 1929 e divenuto negli anni un punto di riferimento per il motociclismo italiano. Tra le sue attività principali spiccano l'organizzazione di competizioni di enduro, regolarità e turismo, tra cui la celebre "Pistonata delle Alpi Marittime" e il Campionato Italiano Enduro Assoluti d’Italia, che ha attirato in città migliaia di appassionati.

Il sindaco per primo ha ricordato la storia del Motoclub, che tra quattro anni festeggerà il secolo di attività, organizzando molti eventi di successo.

Alle sue parole fanno seguito quelle del senatore Berrino: "I presidenti del Motoclub (appena tre dalla sua fondazione) sono molto longevi, e si danno davvero un gran da fare. Speriamo continui nel miglior modo possibile. Viva il Motoclub, viva Sanremo".

"Il Motoclub lo conosco fin da bambino - aggiunge l'assessore Sindoni - ho chiesto in questi giorni al presidente cosa ci aspettava e siamo pronti ad accogliere le istanze del Motoclub. Un in bocca al lupo".

Anche il consigliere comunale di Taggia con delega allo sport Giancarlo Ceresola ha presenziato al taglio del nastro: "Il Motoclub di Sanremo è un esempio, in gradodi portare a casa grandi risultati e unire i comuni del territorio, creando qualcosa di bello che porta beneficio".

Ultimo ma non meno importante il delegato provinciale del Coni Alessandro Zunino, che ha ulteriormente ribadito l'importanza per tutto il territorio di una realtà come il Motoclub di Sanremo.

L’evento sarà anche l’occasione per premiare i campioni sociali del 2024. Tra i migliori piloti dell’anno spiccano Andrea Martini, vincitore con 120 punti, seguito da Simone Martini (94 punti) e Luca Pavone (83 punti). Un riconoscimento speciale andrà anche ai numerosi campioni nazionali e internazionali che hanno militato nelle file del club, tra cui Franco Patria, Leo Cella e Gianmarco Rossi.

Il Moto Club Sanremo, insignito di prestigiosi riconoscimenti sportivi come la Stella d’Oro al merito sportivo, continua così la sua missione di promuovere il motociclismo e formare nuove generazioni di piloti. La nuova sede sarà un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, rafforzando ulteriormente il legame tra il club e il territorio.