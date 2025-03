Grande successo per il K1 Ospedaletti ai match di Ventimiglia

Domenica 1 marzo, alla palestra GIL di Ventimiglia, si sono svolti numerosi incontri di sport da combattimento, con atleti di diverse discipline pronti a sfidarsi sul ring. Tra i protagonisti della giornata spiccano gli atleti del K1 Ospedaletti, che hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando ben sei vittorie.

A distinguersi in modo particolare è stata Alessia Di Cuccio, che nella categoria 60 kg ha messo a segno una straordinaria prestazione, vincendo ben tre match. Nei 55 kg, sempre nella specialità K1, eccellente performance di Pierandrea Marostica, che ha dimostrato grande determinazione e tecnica. Successo anche per Alex Muia, che si è imposto nella categoria 70 kg con un incontro di alto livello. Infine, ottimo match per Manuele Bernacchia, che nella categoria 72 kg ha offerto una prestazione convincente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Mauro Castellari e da tutto l'entourage del team della "città delle rose", che ha potuto festeggiare il brillante esito della competizione.