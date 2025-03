Calcio. Vado-Sanremese 1-1, i commenti nel post partita di Scalise, Gulli e Bortolazzi (Video)

È soddisfatto mister Manuel Scalise per il buon punto ottenuto dalla sua Sanremese in casa del Vado. Nonostante il gol subìto a freddo, la squadra non si è scomposta, ha acciuffato il pari e ha creato tanto. I complimenti del mister sono per tutti, anche per chi oggi è sceso in campo seppur con un minutaggio complessivo inferiore rispetto ad altri. Il lavoro in casa matuziana continua, soprattutto sull'ultimo passaggio, che può portare a un'unteriore maturazione di questa squadra.

Andrea Gulli non dimentica le sue origini da mezzala, e anche giocando in mediana è riuscito a trovare il primo gol con la maglia della Sanremese. Un po' tardi, per sua stessa ammissione, ma arrivato nel momento in cui ha iniziato a dare continuità alla sua forma fisica e al suo rendimento.

Per l'ad Andrea Bortolazzi, al termine di una buona partita, se c'è una squadra che può rammaricarsi per la vittoria sfumata è proprio quella matuziana. Sul fronte societario, il progetto dell'attuale società continua, avendo ben chiaro cosa bisogna fare.