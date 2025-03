Calcio. Serie D, buon punto della Sanremese a Vado: finisce 1-1 al "Chittolina"

VADO - SANREMESE 1-1 (1' Vita, 19' Gulli)

51' FINISCE QUA! TERMINA 1-1 VADO - SANREMESE

47' ultimi cambi nel recupero. Nel Vado c'è Merkaj per Alfiero, Ranelli nella Sanremese al posto di Larotonda

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' stop e tiro di Gagliardi, Bellocci blocca in bello stile

40' altro ex in campo per la Sanremese, Manno in campo per Vitale

39' dialogo non certo amichevole tra Foglio e Andreis, ammonito il giocatore ospite

38' Boisfer si gioca il tutto per tutto, Donaggio per Monteverde

37' Gagliardi dal limite, mancino alto di un paio di metri

35' sintetico Pisanu in mediana: "Dobbiamo rischiare qualcosa"

34' Cesari per Rimondo, nuovo cambio ospite

31' Vita serve bene Picone, conclusione debole per l'ex Asti

29' il Vado ci prova dalla distanza, Maffi c'è

28' un cambio per parte. Michelucci rileva Lora nel Vado, Scalise lancia Jebbar per D'Antoni

24' salvataggio sulla linea di Rimondo, prosegue la pressione del Vado. Rossoblu insistenti, ma poco lucidi negli ultimi 16 metri

15' cambio Vado, Picone in campo per Capra, un'ora di autonomia per il capitano rossoblu

13 D'Antoni a giro rasoterra, svelto Bellocci ad allungarsi a terra

12' problemi per Burlandi, entra Di Fino nella Sanremese

10' gran punizione di Venneri, si esalta Maffi

6' approccio aggressivo del Vado, lunga serie di corner consecutivi per i rossoblu, ma privi di efficacia

3' non ci sono cambi, ma nella ripresa ha accelerato il riscaldamento Picone

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

46' termina qui il primo tempo, squadre a riposo sull'1-1

46' ancora troppo spazio per D'Antoni, Bellocci si allunga per disinnescare il tiro incrociato dell'ex punta rossoblu

45' ci sarà un minuto di recupero

45' ammonito Abonckelet

41' balla la difesa rossoblu, si scatena un mischione davanti a Bellocci. Vado che fatica a trovare le distanze

39' Andreis converge e tira dalla fascia mancina, palla a centimetri dal montante di Bellocci

35' gol annullato al Vado. La punizione di Venneri viene ribattuta, ma il difensore ha modo di rigiocare la palla, sul tap in di Lora l'assistente alza però la bandierina

34' 4-4-1-1 per la Sanremese, con due esterni comunque pronti ad alzarsi con facilità come Burlandi e Andreis, Gagliardi orbita attorno a D'Antoni, Larotonda e Gulli formano la cerniera centrale

29' D'Antoni ha spazio al limite e carica il destro, battuta masticata che non crea difficoltà a Bellocci

24' 4-3-1-2 per Boisfer, Pisanu davanti alla difesa, Lora e Abonckelet sono le due mezz'ali, Capra a raccordo con l'attacco formato da Vita e Alfiero

19' GULLI! IL PAREGGIO DELLA SANREMESE! OTTIMO IL TEMPO DI INSERIMENTO DEL CENTROCAMPISTA MATUZIANO, SMARCATO SUL SECONDO PALO NON HA PROBLEMI A BATTERE BELLOCCI

13' Raggio duro su Vita, ultimo avvertimento del direttore di gara, al prossimo intervento scatterà il giallo

11' gioco interrotto qualche minuto per un infortunio a Montesano

8' D'Antoni fugge verso la porta di Bellocci, il primo assistente Nesi alza la bandierina

4' si è messa subito sui binari congeniali al Vado la partita del Chittolina, Sanremese colpita a freddo

1' VADO SUBITO IN VANTAGGIO! DIEGO VITA! TOCCO DA POCHI PASSI PER IL CENTRAVANTI ROSSOBLU!

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Lora, Capra, Alfiero, Vita, Abonckelet, Venneri, Foglio,

A disposizione: Sattanino, Picone, Mameli, Michelucci, Pompilio, Merkaj, Donaggio, Damonte, Prisco.

Allentore: Boisfer

SANREMESE: Maffi, Vitale, Larotonda, Gagliardi, D'Antoni, Monticone, Raggio, Burlandi, Andreis, Gulli, Rimondo.

A disposizione: Bohli, Cesari, Toma, Di Fino, Ranelli, Lohmatov, Grancara, Jebbar, Manno.

Allenatore: Scalise

Arbitro: Ammannati di Firenze

Assistenti: Nesi di Firenze e Cucciniello di Arezzo