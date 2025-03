Calcio, Prima Categoria. Rigore di Ambesi e magia di Zito, l’Ospedaletti espugna il campo del Borghetto

Grande prova di cuore per un Ospedaletti caparbio su un terreno non facile e in una gara ad alta tensione agonistica dal primo all’ultimo minuto.

Partono subito forte gli orange con le occasioni firmate Schillaci ed El Kamli, ma entrambi vedono la sfera finire fuori di poco. Il vantaggio arriva al minuto 33 su calcio di rigore: El Kamli viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Ambesi che spiazza il portiere e porta in vantaggio i suoi. La prima frazione si chiude con gli ospiti in vantaggio 1-0.

All’inizio della ripresa il Borghetto trova il pari. È il minuto 51 quando, su azione di contropiede, Amendola approfitta di un’indecisione della difesa ospite e piazza la sfera in rete. Ma l’Ospedaletti è abile a ricompattarsi subito e a riprendere la strada che lo porterà nuovamente in vantaggio. Prima sfiora il gol con Schillaci che, servito da Zito, conclude fuori di poco. Poi ci prova da fuori area lo stesso Zito, ma senza trovare la porta. C’è spazio anche per Bazzoli che toglie da sotto la traversa l’insidiosa conclusione di Rolon dalla distanza. La rete del nuovo vantaggio arriva con una magia sull’asse Grifo-Zito quando scocca l’ora di gioco: cross lungo del numero 15 sul quale il compagno con il 9 sulle spalle inventa una conclusione spettacolare al volo che finisce sotto la traversa. Il Borghetto chiude la gara in dieci per via dell’espulsione di Allisiardi, autore al 75’ di un fallo su Touay lanciato in contropiede. Sul conseguente calcio di punizione, Schillaci conclude alto. Nel finale i padroni di casa si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma senza trovarlo. Al settimo minuto di recupero c’è tempo anche per un calcio di punizione a favore del Borghetto, ma Rolon conclude alto e l’arbitro decreta la fine delle ostilità.

Tre punti pesanti per l’Ospedaletti anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti per un posto di rilievo nella zona playoff.

“Una vittoria importante su un campo molto difficile, una partita giocata non benissimo per via del terreno di gioco ma incentrata sul carattere e sull’intensità - così mister Fabio Luccisano al termine della gara - ancora una volta siamo stati bravi. Siamo andati in vantaggio meritatamente dopo aver creato alcune occasioni, avremmo anche potuto chiuderla ma abbiamo preso il pari su una nostra disattenzione per poi ritrovare il vantaggio con un capolavoro di Zito. Un’altra tappa importante del nostro cammino. Anche i giovani hanno fatto bene, oggi avevamo sette ragazzi del 2006. Andiamo avanti anche con i ragazzi che stanno facendo bene con la Juniores. Una vittoria importante che dà stimoli e fiducia”.

Borghetto - Ospedaletti 1-2

Marcatori: 33’ Ambesi (r), 51’ Amendola, 60’ Zito

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Sartori, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 Russo, 8 Molinari (30’ 15 Grifo), 9 Zito (75’ 18 Touay), 10 Schillaci, 11 El Kamli (87’ 14 Barbagallo)

A disposizione: 12 Calcina, 13 Siberie, 16 Mema, 17 Materazzi, 19 Angeli, 20 Colucci

Allenatore: Fabio Luccisano

Borghetto: 1 Metani, 2 Dileo (61’ 13 Paradisi), 3 Quartieri, 4 Pianese (77’ 20 Guga), 5 Allisiardi, 6 Sabia, 7 Amendola, 8 Talka (67’ 19 Intili), 9 Muniz De Andrade (90’+1 18 Fruzzetti), 10 Rolon, 11 Vignone (77’ 16 Gatto)

A disposizione: 12 Falletti, 14 Barone, 15 Folco, 17 Pilloni

Allenatore: Simone Rattalino

Arbitro: Sig. Marco Vitale (Savona)

Ammoniti: Bacciarelli, Grifo, Allisiardi, Sabia

Espulso: 75’ Allisiardi