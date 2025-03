Calcio a 5 serie C, l'Airole batte l'Argentina Arma e sale al primo posto del girone A a due giornate dalla fine

Trionfo biancoverde nella 12a e terzultima giornata della serie C di calcio a 5 della Liguria. Nel big match valevole per il provvisorio primo posto del Girone A infatti l'Airole ha battuto per 5-3 l'Argentina Arma fra le mura amiche del PalaRoja in una partita disputata a soli 10 giorni dal recupero della gara d'andata terminata 5-5 in casa dei rossoblù.

Nel primo tempo, terminato 1-1, una maggiore fase di studio non impediva comunque alle due squadre di creare diverse occasioni fra cui un legno per parte seguito da un doppio palo ospite. Ad aprire le marcature era Rossano Buono per i padroni di casa con l'Argentina che trovava il pari grazie ad un tiro beffardo sul primo palo. La partita subiva così la svolta ad inizio ripresa con un gol immediato di Filippo Caramello Canzone su tiro da fuori a cui seguiva una lunga fase che vedeva l'Argentina impegnata alla ricerca del pareggio con l'Airole pronta a sfruttare le ripartenze. Proprio su una di queste arrivava quindì il terzo gol di Lorenzo Comi immediatamente seguito dalla seconda rete ospite su calcio di punizione. Il trionfo finale arrivava infine per i padroni di casa grazie ai gol di Giuseppe Pulvirenti e Jamir Caruazh Farfan, ancora al termine di grandi azioni di squadra, che rendevano inutile la marcatura ospite del definitivo 5-3 siglata in pieno recupero.

Un risultato che porta quindi le viverne al primo posto in classifica a due giornate dalla fine, con un punto di vantaggio sull'Argentina e due sul Caramagna, e che ha visto nel postpartita il Presidente Stefano Ricci complimentarsi col tecnico Fiorenzo Favaloro e tutti i giocatori: "Congratulazioni a tutti i ragazzi per una partita fantastica seguita da un pubblico caldo e davvero numeroso. Dobbiamo però rimanere tutti concentrati perchè per mantenere questa posizione serviranno due gare perfette al PalaRoja contro il Legino e nella difficilissima trasferta di Imperia in casa del Caramagna all'ultima giornata."