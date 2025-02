Seminario di karate sportivo a Bordighera: special guest il campione olimpico Luigi Busà

Un seminario di karate sportivo verrà proposto domenica 9 marzo al Palazzetto dello Sport di Bordighera. Special guest dell'evento sarà il campione olimpico Luigi Busà.

Un’occasione imperdibile per tutti i praticanti e appassionati della disciplina che avranno la possibilità di fare una sessione con la medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, conosciuto come il Gorilla di Avola.

L'evento, che è gratuito e riservato ai tesserati FILJKAM, prevede alle 8:45 l'accredito dei partecipanti, dalle 9 alle 10:15 una sessione per il gruppo 6-11 anni, alle 10:15 una pausa foto e autografi mentre dalle 10:45 alle 12 una sessione per agonisti di tutte le età. Per tutti i partecipanti sarà obbligatorio l’uso delle protezioni da kumite.