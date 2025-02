Sanremese, vincere con il Vado per scacciare gli incubi

Ennesimo derby ligure nel girone A di Serie D: domenica 2 marzo alle 14.30 va in scena la sfida tra Vado e Sanremese, due squadre con obiettivi ben diversi in questa stagione.

I padroni di casa hanno dovuto abbandonare i sogni di promozione diretta, il Bra è ormai troppo lontano per tutti con i suoi 65 punti, e i playoff sono diventati un obiettivo impossibile da centrare. Gli ospiti sono riusciti a riemergere dalle zone basse della classifica e non partono battuti in partenza in una trasferta che si presenta comunque molto difficile, visti i 14 punti di differenza in classifica.

Sanremese a caccia dell'impresa a Vado

A oggi la squadra di Sanremo è tredicesima con 33 punti e ha bisogno di accumulare punti per chiudere il discorso salvezza e avviarsi verso un finale di stagione tranquillo. Il tredicesimo posto a +6 sulla Vogherese non può infatti far dormire sonni tranquilli, i playout sono ancora lì anche se va detto che del lotto delle pretendenti alla salvezza diretta i matuziani sono quelli che viaggiano a velocità più alta. La Sanremese è infatti imbattuta da quattro giornate con due pareggi e due vittorie tra cui l'ultima ottenuta contro il Fossano in uno scontro diretto cruciale. Sarà la svolta? Possibile, perché in campo si è visto lo spirito giusto e non solo negli ultimi novanta minuti, anche le tre gare precedenti erano molto delicate in ottica classifica ed esserne usciti imbattuti è sicuramente un punto a favore.

I biancoazzurri nel prossimo turno cercheranno di compiere un vero e proprio blitz, il Vado infatti è costruito per un campionato di vertice e di sicuro ha qualcosa in più sotto l'aspetto delle qualità. I matuziani si aggrapperanno alla verve sotto porta di D'Antoni, bomber da nove gol in stagione di cui tre nelle ultime quattro partite, e alle prestazioni di Andreis, decisivo con le sue due reti contro Asti e Oltrepo. Il buono stato di forma non basta per partire favoriti, o almeno così la pensano i bookmaker. Tuttavia i tifosi sognano il colpaccio e, leggendo la recensione del bonus Eurobet su Sportytrader, potranno anche scoprire come farsi un piccolo regalo puntando sulla propria squadra del cuore.

Il nuovo Vado di Boisfer

Il Vado è avversario pericoloso ma sta attraversando un periodo non facile, la sconfitta interna di due settimane fa nello scontro diretto per i playoff con il Ligorna ha decretato il cambio in panchina. Ora l'allenatore è l'ex Genoa Boisfer che ha esordito pareggiando a Imperia 1-1. Un punto che ha messo ancora più a rischio la quarta posizione: adesso Gozzano e Ligorna sono a meno quattro e puntano al recupero già nei prossimi match.

In totale i rossoblu hanno messo a referto solo una vittoria nelle ultime cinque gare e anche il campo di casa non è più un fortino sicuro. A inizio stagione il Chittolina è stato quasi inviolabile, ma nelle ultime quattro gare interne il Vado ha perso tre volte con Ligorna, Cairese e Bra, un altro fattore non trascurabile che la Sanremese potrebbe sfruttare per allungare sulle inseguitrici e scacciare, quasi definitivamente, l'incubo playout.