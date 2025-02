Tricolore italiano rovinato: nuove bandiere per le scuole di Ventimiglia (Foto)

Nuove bandiere d'Italia per le scuole di Ventimiglia. L'assessore Milena Raco ha, infatti, dato mandato di sostituire tutte le bandiere, ormai obsolete e rovinate, negli istituti scolastici del Comune.

Un'intervento sollecitato dai dirigenti delle scuole su segnalazione dei genitori, che ringraziano l'Amministrazione, e in particolar modo l'assessore Raco, per aver esaudito la loro richiesta. "Un'intervento necessario per ridare decoro alle scuole di Ventimiglia" - dice l'assessore al Bilancio, ai Servizi Sociali, all'Istruzione e Servizi Educativi, all'Edilizia Residenziale Pubblica, alla Disabilità, alle Politiche Giovanili, alle Politiche di Inclusione e di Genere, ai Frontalieri, agli Animali d'Affezione e al Trasporto Pubblico Locale Milena Raco.

Tutte le scuole da oggi avranno, perciò, un nuovo e sfavillante Tricolore. "Le scuole di Ventimiglia da oggi hanno una nuova bandiera d'Italia" - fa sapere Raco - "Mancano, al momento, solo nella scuola dell'infanzia a Latte e nell'infanzia a Roverino perché bisogna montarle sul portabandiere che, però, deve ancora essere consegnato. Appena arriva anche queste scuole avranno finalmente un nuovo Tricolore".