Pallavolo: si è insediato il nuovo compitato Fipav Ponente, presidente sarà Salvatore Ciccio Clemente

Si è insediato il nuovo comitato Fipav Liguria Ponente, dopo le elezioni del 6 febbraio del comitato Federvolley. Con Salvatore Ciccio Clemente in qualità di presidente e la sua squadra di consiglieri sono stati definiti i ruoli politici e tecnici all' interno del comitato e le prime attività programmatiche per il futuro.

Clemente si occuperò dei rapporti istituzionali, giustizia sportiva settore arbitrale e beach volley. Vice presidente sarà Giuseppe Privitera con delega ad allenatori e docenti, rapporti con la scuola, progetti speciali e sittin volley. Eva Oliveri si occuperà di segreteria, tesseramento, omologazione campi. Roberto Magnengo avrà un ruolo tecnico operativo mentre a Lorenzo Michele andrà la gestione dei campionati e delle commissione gare. Il ruolo tecnico è per Valentino Torresan che avrà i rapporti con la scuola, settore promozione e smart coach.

Roberto Parodi selezionerà le rappresentative e terrà i rapporti con le società di Serie A mentre Aldo De Martin Pinter è stato nominato dirigente delle selezioni. “Siamo una grande squadra – evidenziano dal consiglio direttivo –e, oltre ai ruoli, abbiamo una visione unitaria di insieme, con la volontà di scelte sempre condivise dal gruppo. Il primo obiettivo è organizzare il campionato promozionale 4x4, il mini volley S3 nazionale e portare a termine con le finali di comitato tutti i campionati in corso ed ereditati dalla precedente giunta. Prepareremo progetti fondamentali come il ‘Progetto scuola’, il circuito di mini volley, beach volley, sviluppo di nuove società sportive e l’organizzazione del ‘Sittin volley’.”