Ventimiglia, pulizia e sfalcio: concluso l'intervento in corso Verdi (Foto)

Si sono conclusi i lavori di sfalcio in corso Verdi a Ventimiglia.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza era stato istituito il senso unico, a salire, in direzione Francia. "Si sono conclusi i lavori di sfalcio al Funtanin" - fa sapere l'assessore con le deleghe alle Politiche Ambientali, al Ciclo dei Rifiuti, al Ciclo delle Acque, alle Frazioni, al Verde Pubblico e ai Cimiteri Domenico Calimera - "Abbiamo ripulito l'area. Durante l'intervento sono stati trovati anche tanti rifiuti abbandonati, da cittadini e turisti, che in questi giorni verranno tolti e smaltiti".

"Gli sfalci proseguiranno anche in altre zone della città" - sottolinea l'assessore Calimera - "Per quanto riguarda la cura del verde pubblico siamo intervenuti in maniera massiccia, soprattutto sulle potature e piantumazioni. Sono, inoltre, previsti altri interventi. Oggi, per esempio, è in programma il diserbo in discesa San Giuseppe e in salita San Giovanni".