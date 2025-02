Grande successo per la scuola Dance in Motion di Sanremo, ecco i risultati della trasferta fiorentina

Grande successo per la scuola Dance in Motion di Sanremo alla prestigiosa competizione Danza In Fiera di Firenze. Le talentuose allieve della scuola hanno portato sul palco grinta, tecnica e passione, distinguendosi tra numerose scuole partecipanti provenienti da tutta Italia.



La trasferta si è rivelata un successo: la scuola ha conquistato un primo e un secondo posto, rispettivamente nella categoria Coppie Composizione Coreografica ( Chloe’ Robaldo e Ludovica Garozzo) e , nella categoria Gruppi Children Composizione coreografica con la coreografia “IL CIELO IN UNA STANZA”(Chloe’ Robaldo ,Ludovica Garozzo, Nina Mesto,Amelia Azarova, Agnese Scarella) oltre a diverse borse di studio per le soliste Valentina Terrenzi, Elisabetta Corte e Marta Pavone, a conferma della qualità della preparazione e dell’impegno delle giovani danzatrici.



Un riconoscimento che premia il duro lavoro e la dedizione delle allieve e dei loro insegnanti, rafforzando il prestigio di Dance in Motion nel panorama nazionale.