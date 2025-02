Taggia, dimissioni e veleni: scintille tra maggioranza e opposizione sul 'caso' Siffredi. Stasera scontro in consiglio

Si preannuncia una seduta infuocata quella del Consiglio comunale di questa sera a Taggia, dove si discuteranno, tra i vari punti all'ordine del giorno, anche le dimissioni di Jacopo Siffredi, giovane consigliere di opposizione del gruppo Progetto Comune. La sua decisione, inizialmente attribuita a ragioni personali, sarebbe invece maturata in seguito a una telefonata del sindaco Mario Conio al padre del consigliere, noto ristoratore della città e amico d’infanzia del primo cittadino. Al centro della chiamata, la possibilità di una querela per diffamazione nei confronti di Siffredi, dopo un comunicato stampa che accusava l’amministrazione di aver anteposto interessi privati a quelli pubblici nella gestione del campo sportivo Ezio Sclavi.

Tutto nasce da una nota inviata lo scorso 23 gennaio dal gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, in cui si chiedeva la convocazione di un Consiglio straordinario per discutere della questione dell’inagibilità dello stadio Sclavi. Il documento sollevava interrogativi su un’operazione edilizia legata all’area, ipotizzando un conflitto di interessi tra l’amministrazione comunale e una società privata. Il sindaco Mario Conio ha respinto con fermezza ogni accusa, ritenendo le affermazioni contenute nel comunicato "false e diffamatorie", sottolineando che gli oneri previsti per l’intervento edilizio – ben 495mila euro – sono stati regolarmente versati.

Conio ha ricostruito i passaggi della vicenda, spiegando come, a suo dire, il nome di Siffredi sia stato strumentalizzato. "Evidentemente, tali dichiarazioni mi hanno profondamente ferito, ancor di più perché provenienti da un ragazzo la cui famiglia ho sempre considerato con amicizia e stima", ha dichiarato il sindaco il quale ha poi chiarito che la telefonata al padre del consigliere dimissionario aveva un carattere di "cortesia", per avvisarlo della possibilità di un’azione legale contro gli autori delle dichiarazioni. Subito dopo, vi sarebbe stato un confronto diretto con Siffredi, il quale avrebbe affermato di non essere a conoscenza di alcuni dettagli e di non aver partecipato al comunicato stampa, ritirando successivamente la propria firma dalla richiesta del Consiglio straordinario. "Il gruppo Progetto Comune, rappresentato nel parlamentino cittadino da Jacopo Siffredi, firmatario anche lui inizialmente della richiesta (firma poi ritirata), veniva associato, in maniera forse furbesca da parte del gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, ad alcuni commenti che ho ritenuto diffamatori e altamente lesivi della mia dignità. Quando si dice che la Giunta e il sindaco Conio non hanno più richiesto alla società XXX srl, la messa a norma dell’impianto o la corresponsione dei 300.000 euro stabiliti, si afferma una sonora menzogna in quanto la società stessa ha versato nelle casse comunali non soltanto i €300.000 riportati, ma un ammontare totale di circa €495.000 quali oneri per un’operazione edilizia".

Conio poi aggiunge: "Cosa ancor più grave, è che i consiglieri del gruppo Progettiamo il Futuro ne erano ben consapevoli, e ciò nonostante, per loro giochi di bassa politica, mi hanno diffamato, mentendo sapendo di mentire. Che fossero consapevoli che la società avesse già versato completamente quanto dovuto è provato dal fatto che erano in possesso di tutte le pezze giustificative relative ai pagamenti effettuati da tale società, avendole richieste con accesso ufficiale all’amministrazione comunale. Evidentemente, tali dichiarazioni mi hanno profondamente ferito, ancor di più perché provenienti da un ragazzo la cui famiglia ho sempre considerato con amicizia e stima. Proprio per amicizia e stima nei confronti del padre, mi sembrava corretto avvertirlo personalmente che era mia intenzione tutelare l’onorabilità della mia persona nelle sedi opportune; e che mi riservavo quindi la facoltà di denunciare chi mi aveva diffamato. A tale telefonata, che ritengo di cortesia, fatta da un padre a un padre, succedeva una chiamata di Jacopo alla quale prospettavo tutta la mia amarezza. Lo stesso mi rispondeva dichiarando di non essere a conoscenza di questi aspetti, e di non aver partecipato al comunicato stampa, ma che la sua volontà fosse solo quella di discutere della pratica in Consiglio Comunale. Seguiva nei giorni successivi una telefonata con il responsabile politico del movimento rappresentato da Jacopo, al quale chiedevo una rettifica sui giornali e comunque gli comunicavo che in ogni caso non era mia intenzione procedere nei confronti del ragazzo che avevo percepito fosse stato, ahimè, strumentalizzato da qualcuno. In ultimo, mi dispiace dover dire che, probabilmente, Jacopo è stato vittima di inesperienza, ma anche di un modo di fare politica che, invece del confronto sui temi, cerca soltanto di delegittimare l’avversario, con argomenti falsi e diffamatori".

Secondo il sindaco, la vicenda sarebbe il risultato di una strategia politica tesa a delegittimarlo con accuse infondate. "Il vero responsabile di questa vicenda è chi, forse senza il suo consenso, ha utilizzato l’immagine e il buon nome di Jacopo per condividere atti lesivi della mia persona, della Giunta comunale e del nostro operato amministrativo", ha aggiunto Conio.

Di tutt’altro avviso il capogruppo di Progetto Comune, Gabriele Cascino, che difende l’operato dell’opposizione e rilancia le critiche all’amministrazione. "Il nostro agire politico è sempre fondato sulla trasparenza e su un’opposizione leale ma decisa", ha dichiarato, ribadendo che il gruppo ha sollevato un problema reale sulla gestione dello stadio Sclavi. Cascino accusa Conio di aver ignorato un possibile conflitto di interessi dovuto al suo ruolo di architetto e direttore dei lavori nell’operazione edilizia oggetto di contestazione. "Avevamo e abbiamo il dovere di segnalare il palese conflitto di interessi del sindaco Mario Conio su un'operazione immobiliare che, in primis, avrebbe dovuto e poi avrebbe potuto, con i denari del soggetto privato, restituire il campo Sclavi alla comunità. Il sindaco dimentica sempre di riferire il suo ruolo di architetto e direttore dei lavori nell'intervento edilizio in oggetto".

Cascino esclude inoltre che ci sia stata una manovra ai danni di Siffredi. "Il consigliere Siffredi ha sottoscritto liberamente e coscientemente, come già fatto altre volte, condividendone il merito, l’iniziativa politica di avere delucidazioni dalla maggioranza sullo stato dei fatti e degli atti. Poi, solo il gruppo Progettiamo il Futuro ha trasmesso un comunicato stampa per far conoscere ai cittadini l’iniziativa politica. Nessuna 'maniera furbesca' come sostiene il sindaco".

Infine, il capogruppo d’opposizione lancia una stoccata diretta al primo cittadino: "Speriamo che il sindaco voglia capire quali condizionamenti e pressioni Jacopo ha dovuto subire, portandolo alle dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Da ultimo, una piccola lezione di democrazia al sindaco: il comunicato stampa che ha prodotto non è assolutamente diffamatorio né lesivo di alcunché. Esso tratta semplicemente del costituzionale diritto di critica politica e della verità sugli atti della pubblica amministrazione. È il suo palese conflitto di interessi che ci obbliga a segnalarlo e dovrebbe indurlo almeno ad astenersi dalle pratiche in cui svolge attività di architetto sul territorio comunale, attività vietata dalla legge. Nessun conflitto di interessi, nessuna critica: risolverebbe il problema facilmente".

Le dimissioni di Siffredi saranno oggetto di discussione nel Consiglio comunale di questa sera, che si annuncia particolarmente acceso. Da una parte il sindaco e la maggioranza respingono le accuse di cattiva gestione e parlano di un attacco politico mirato; dall’altra l’opposizione insiste sulla questione del conflitto di interessi e chiede maggiore trasparenza nell’amministrazione della città. Nel frattempo Siffredi ha rotto il silenzio (Sanremonews ha cercato di contattarlo per ricevere una sua versione dei fatti, senza ottenere risposta) con un post su Facebook: "Mi preme specificare che le mie dimissioni non sono minimamente attribuibili al Gruppo d'opposizione Progettiamo il Futuro e preferirei evitare che venisse utilizzato questo escamotage. Per il resto, purtroppo non mi sento in dovere di smentire altre voci"