Si è chiusa con successo la prima Pro AM al Castellaro Golf (foto)

Da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio si è tenuta presso il Castellaro Golf la prima Pro AM dell’anno organizzata da Castellaro Golf in collaborazione con GB SPACE, azienda del settore abbigliamento e attrezzature golf con sede a Torino. Il Golf Club e il Gruppo Cozzi Parodi hanno organizzato una tre giorni prestando attenzione ai minimi dettagli, dall’accoglienza al campo, all’intrattenimento serale, per regalare ai golfisti un’emozione unica.

Un weekend di giornate avvincenti, 60 giocatori in campo, divisi a squadre che insieme hanno combattuto fino all’ultimo putt per aggiudicarsi i premi in palio.

La classifica netta è stata movimentata: al termine del 1° giro primeggiava la squadra piemontese di Riccardo Baldissoni, giovane ed intraprendete Maestro P.G.A.I. con 25 colpi sotto al PAR, seguita a stretto giro da quelle di Alessandro Tadini (giocatore del Tour professionistico, pluripremiato in carriera) 108 colpi (24 sotto al PAR) e Riccardo Leo (giovane Maestro con numerose vittorie sul curriculum di Amateur) ed il meno 23 (107 colpi) ottenuto con la sua giovane squadra.

Durante la seconda giornata, la formula Louisiana a 5 ha consentito a tutti di testare il colpo “impossibile”, osare di più e mettere in campo una buona strategia di gioco che ha premiato la squadra di Leo facendogli guadagnare due posizioni in classifica e raggiungendone la vetta.

Leggero recupero anche per il Team di Tadini che ha conquistato il secondo posto, seppur con lo stesso totale colpi della dei vincitori (153) e lasciando il 3° posto a Baldissoni & Amateur.

Vincitori indiscussi e primi in entrambi i giri della classifica lorda la squadra ligure di Lorenzo Scala, Professionista del Golf Albisola (SV) che ha concluso con un totale di 181 pari a meno17.

L’evento si è concluso tra applausi e sorrisi, sul campo pratica, con un tavolo della premiazione ricco di bellissimi e utili premi offerti da GB space.

Alla presenza della Commissione Sportiva del Circolo, del Maestro onorario Franco Bernardi e dei due Pro del Club Cristian Lanza e Federico Maccario, la direttrice Viviana Alban ha ringraziato in primis lo Sponsor, nella persona di Fabio Vido, nonché tutto lo staff del Castellaro Golf Club & Resort e proseguito con la premiazione delle squadre vincitrici, e di numerosi altri premi definiti ad “hoc” per ringraziare tutti i partecipanti.

Al termine della cerimonia un veloce aperitivo a buffet servito dai gestori del Bar/ristorante ha congedato tutti, con la promessa di rivedersi presto in questa bellissima e famigliare realtà.