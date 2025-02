Petanque: Serie A femminile, il Gsp Ventimiglia vince di misura in trasferta contro la Bovesana

Dopo la sconfitta patita domenica 16 febbraio contro il Savigliano, il Gsp Ventimiglia, si riscatta immediatamente tornando vincente dai campi piemontesi della Bovesana. Il risultato finale di 10-8, potrebbe ingannare, ma la gara è sempre stata in mano alle ventimigliesi che partite subito forte, inanellando nel primo turno di gara una serie di vittorie, mettendo al sicuro già da subito l'esito finale.

Hanno contribuito al successo la terna composta da Liliana e Rosina Greco con Dania De Luca che hanno vinto per 13-4 e a seguire la coppia Simona Bagalà con Roberta Peirano ( punteggio di 9-6). Nel 3° turno di gare, vittorie delle coppie Peirano-Elvira Grillo e Bagalà-Rosina Greco. Infine, nell'individuale, Simona Claps. Per il G.S.P. Ventimiglia, questa è la terza vittoria in campionato su quattro incontri finora disputati che consente loro di confermare il 2° posto in classifica. Il campionato, riprenderà domenica 9 marzo quando ospiteranno la capolista ABG Genova.

In campo maschile, invece le dolenti note. In Serie A, la Biancheri-Muller Bordighera,è stata sconfitta in casa dalla Biarese per 8-14; mentre in A/2, il DLF Ventimiglia è tornato battuto per 10-8 dalla trasferta dai campi del Buzzi Unicem. Entrambe le squadre, avranno modo di rifarsi sabato 8 marzo con i bordigotti a Boves e i ventimigliesi in casa contro il G.S.Passatore.