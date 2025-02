Pallamano, seniores dell'Abc Bordighera sconfitta dal Puget Theniers (Foto)

Abc Bordighera sconfitta. Domenica 23 febbraio al palazzetto di Bordighera è scesa in campo per l'anticipo della seconda giornata del campionato dipartimentale Alpi marittime pre eccellenza della seconda fase per affrontare il Puget Theniers.

"I biancorossi targati Acconciature Raffaella/Fusetti Giardini hanno affrontato la squadra avversaria a corrente alterna, solo i primi cinque minuti della prima frazione ha visto i locali restare al passo della compagine transalpina, poi il Puget ha preso in mano la partita controllando agevolmente l'andamento del risultato" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Al primo time-out il punteggio vedeva l'Abc sul punteggio di 2 a 7. Il risultato al 20 minuto era 4 a 11 ma una reazione orgogliosa con soluzioni di gioco azzeccate ha portato alla fine della prima frazione a recuperare fino al 13 a 16. Un ottimo recupero dei bordigotti che per pochi minuti del seconda tempo ha continuato e portato sul -2, ma era solo un raggio di sole, dopo è calato un black out totale fatto di errori e poca concentrazione".

"Bisogna sottolineare la grande correttezza del Puget, che ha giocato una pallamano elementare e moderna, un esempio da seguire, con una tifoseria al seguito numerosa e corretta" - dice l'Abc Bordighera - "Un briciolo di rammarico c'è per le assenze importanti e per il numero di errori gratuiti, ben cinque rigori ed altrettante occasioni nitide da gol sbagliate a ripetizione dai padroni di casa, che sicuramente se realizzate, forse non avrebbero cambiato il risultato finale ma sicuramente reso più accettabile lo scarto finale. Questi black out di gioco, idee e poca concentrazione deve fare riflettere tutto il gruppo, se si vuole crescere bisogna cambiare atteggiamento".

Il tabellino: Alija C., Sasso A, Andreini N. (3 reti), Anfosso M.(2), Anfosso S., Balduzzi A. (1), Bellan V. (1), Bertolassi C. (7), Ferrari M. (3), Galant D., Mazzitelli G (1), Roggeri L (1). Allenatori Dall'acqua Andrea e Bissaro Guido.