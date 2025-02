Marina degli Aregai: grande successo per la 12a edizione della ‘Carnival Race 420&470’ di vela

Quasi centocinquanta equipaggi di 17 nazioni si sono ritrovate a Marina degli Aregai per una nuova edizione di quella che è una delle più importanti regate al mondo per la classe 420 organizzata dallo Yacht Club Sanremo. Le condizioni meteo in questi 4 giorni di regata non sono sempre state favorevoli all’organizzazione, ma hanno permesso di disputare 7 belle prove tutte con venti da regime di levante, temperature mite e mare appena mosso che ha privilegiato gli atleti provenienti dalla Grecia con dominio assoluto in entrambe le categorie sia Open che Women.

Marina degli Aregai, gestita da D-Marin, si conferma davvero una location ideale per eventi velici di questa portata. I suoi ampi spazi e le strutture all’avanguardia sono perfetti per ospitare competizioni internazionali, come la regata della classe 420. Inoltre, la sua posizione strategica e le condizioni meteo favorevoli permettono una gestione fluida delle prove e offrono agli atleti un ambiente ottimale per gareggiare. Non c'è da stupirsi che venga scelta ripetutamente per eventi di rilevanza mondiale. Nella classe 470, che è una classe olimpica, gli italiani Vucetti / Bonifacio hanno davvero impressionato con una performance straordinaria, sono riusciti a mantenere un livello di costanza e determinazione notevole, scartando come peggior risultato un quinto posto. La loro abilità e la capacità di rimanere sempre nelle posizioni di vertice li hanno fatti emergere, non scendendo mai dal podio nelle altre prove. Un risultato davvero di alto livello che sottolinea la qualità e la preparazione della vela italiana.

Nella classe 420, la divisione della flotta in Gold e Silver dopo quattro prove ha sicuramente reso la competizione ancora più interessante e strategica. La flotta Gold ha visto una lotta serrata tra i migliori equipaggi, con i greci che hanno dominato la scena: si sono aggiudicati i primi due posti nella classifica Open confermando la loro superiorità in questa classe; terzo gradino del podio è andato a ITA57228 Dona/Dogliotti. Anche nella categoria femminile, le atlete greche hanno fatto la voce grossa, occupando i gradini più alti del podio. È stato un dominio assoluto da parte della Grecia, che ha dimostrato ancora una volta la forza e la tradizione della vela greca a livello internazionale.

La Carnival Race ha sicuramente lasciato un segno importante, e l'appuntamento per il prossimo anno è già segnato nel calendario degli appassionati di vela. Il continuo supporto di realtà come il Gruppo Cozzi Parodi e D-Marin è fondamentale per il successo dell'evento, che non solo promuove la vela a livello internazionale, ma contribuisce anche a consolidare Marina degli Aregai come uno dei principali poli per competizioni di alto livello.