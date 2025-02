Da sabato prossimo al via la quarta edizione della Csain Tourism Cup che terminerà ad ottobre

Torna la quarta edizione della Csain Tourism Cup, quest'anno con il patrocinio di "Liguria 2025 Regione Europea dello sport". La CSAIN Tourism Cup non è solo una manifestazione ciclistica, ma un'opportunità per scoprire e godere delle meraviglie naturali e culturali italiane. La competizione si svolge in diverse location, spesso in scenari mozzafiato: dalle coste alle montagne, dalle città d'arte ai piccoli borghi ricchi di storia tra la provincia di Imperia, quella di Savona e la Region PACA della vicina Francia.

Ogni punto da raggiungere dell'evento viene scelto non solo per le sue particolarità, ma anche la possibilità di esplorare un patrimonio unico. I tesserati dopo la parentesi del Covid sono in continuo aumento! I numeri che registriamo come ente di promozione sportiva e come tesserati delle nostre società affiliate aumentano giorno per giorno in un trend decisamente positivo. Si è passati da un ciclismo agonistico ad uno ricreativo che coniuga divertimento e sano sport in famiglia o con gli amici e la riprova sono le tante società che si uniscono al nostro progetto affiliandosi all'ente. La manifestazione è aperta a tutti i tesserati ed avrà inizio il 1° marzo per concludersi il 31 ottobre. A ogni partecipante verrà fornito un elenco di posta da raggiungere in bici con difficoltà diverse. Sono ammesse qualsiasi tipo di bici sia muscolare che a pedalata assistita.

La manifestazione inoltre incentiva la mobilità dolce e non impatta minimamente sulla circolazione veicolare evitando spiacevoli interruzioni che fanno spesso percepire il ciclista come un nemico anzichè un altro utente della strada. I punti raccolti durante le escursioni daranno vita a una vera e propria classifica con premiazione finale, sia generale che di categoria, con un gran finale presso la sede del Circolo Parasio a fine stagione con consegna delle maglie per finisher e campioni regionali cicloturismo. Quest'anno il via sarà prestigioso con la proiezione sul ledwall posizionato sul palazzo della regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova il giorno 1 marzo. La manifestazione è organizzata dall'ente di promozione sportiva C.S.A.In e la Blu di Mare-Circolo Parasio asd. Per informazioni e iscrizioni www.teambludimare.it e www.liguriaciclismo.it