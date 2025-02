Downhill, ottimi risultati per i riders della PSV NG Team di Vallecrosia a Trucco (Foto e video)

" Atleti francesi interessati al sentiero hanno solcato il trail facendo registrare tempi molto bassi in linea con quelli italiani per cui la battaglia è stata fra le varie società sportive" - fanno sapere gli organizzatori.

Quindici i riders presentati dalla PSV NG Team di Vallecrosia che hanno ottenuto ottimi risultati: quarto posto assoluto per Emiliano Leone con 3:35.02 e terzo nella categoria Senior; quinto posto assoluto per Samuele Mistretta con 3:37.88 e primo nella categoria Allievi; settimo posto assoluto per Romeo Ventura con 3:38.66 e terzo nella categoria Junior; ottavo posto assoluto per Lorenzo Rao con 3:42.55 e quarto nella categoria Junior.

E', invece, sedicesimo assoluto Matteo Botto con 3:52.66 e settimo nella categoria Junior; ventesimo assoluto Martino Provazza con 3:57.86 e decimo nella categoria Junior; ventiquattresimo assoluto Luca Travasino con 4:06.05 e dodicesimo nella categoria Junior; ventisettesimo assoluto Andrea Laura con 4:07.02 e terzo nella categoria Allievi; trentesimo assoluto Romeo Fantino con 4:17.30 e quarto nella categoria Allievi; trentaseiesimo assoluto per Luca Lagorio con 4:30.28 e quinto nella categoria Master 2; trentasettesimo assoluto Bruno Ruiz con 4:33.98 e quinto nella categoria Allievi; trentanovesimo Alice Leone con 4:44.31 e primo nella categoria Allievi; quarantesimo assoluto Samuele Pocobelli con 5:02.16 e secondo nella categoria Esordienti; quarantunesimo assoluto Tommaso Lagorio con 5:06.79 e terzo nella categoria Esordienti e quarantaduesimo assoluto Mattia Orlando con 6:33.32 e quarto nella categoria Esordienti.