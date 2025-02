I risultati del Tsukuri judo Ventimiglia in trasferta a Marina Di Pietrasanta (foto)

"Un gruppo ben strutturato dei nostri judoka ventimigliesi si è ben distinto alla competizione tenutasi in terra Toscana - spiega Cristian Di Franco -. Gara con moltissimi partecipanti provenienti da tutta Italia dove i nostri atleti hanno portato un bottino di tutto rispetto.



Il medagliere :



- Oro per Gabriele Catassi che non da spazio agli avversari chiudendo tutti gli incontri prima del limite

- Argento per Orengo Samuele che con la sua grinta dimostra che la strada è giusta

- Argento per Orengo Giovanni punito da un piccolo errore

- Argento per Pitura Leonardo che fa una buona prestazione a dimostrazione che il lavoro ripaga sempre

- Bronzo per Monterosso Nicolò alla sua prima gara da junior

- Bronzo per Trucchi Viola la quale ha venduto cara la pelle.

- Bronzo per Bracali Samuele il quale perde solo un incontro ma essendo un girone all'italiana per un solo punto passa nel gradino più basso

- Bronzo per Mancarella Antonio alla sua prima gara da esordiente Imponendosi bene ma c'è ancora del lavoro da fare

- Quinto per Dylan Wandjom categoria impegnativa ma lui è la dimostrazione che non conta da quanto tempo fai qualcosa ma dall'impegno che ci metti a farla

- Quinto per Matteo Chicchiero che perde la finale per il terzo posto in un incontro ben gestito

- Settimo Marco Chicchiero il quale si presenta in una giornata NO dove la stanchezza ha avuto la meglio.

"Sono orgoglioso di tutti i miei allievi che con sacrificio si allenano e partecipano a tutte le manifestazioni che sono in calendario. Un plauso al gruppo dei tecnici i quali seguono i nostri ragazzi con la passione e soprattutto il cuore. Tsukuri Judo Ventimiglia ha come obbiettivo l'inclusione e soprattutto l'essere d'aiuto alle famiglie per l'educazione dei nostri ragazzi".