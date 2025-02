Calcio. Serie D, il racconto del match tra Sanremese e Fossano (Live)

SANREMESE-FOSSANO 1-0 (16' D'Antoni)

SANREMESE: Maffi, Larotonda, Gagliardi, D'Antoni, Monticone, Di Fino, Raggio, Jebbar, Andreis, Gulli, Rimondo. A disp. Bohli, Vitale, Cesari, Bergliano, Ranelli, Lohmatov, Grancara, Burlandi, Manno. All. Scalise.

FOSSANO: Avogadri, Bresciani, Berbenni, Cattaneo, Rossi, Del Bello, Bozzuto, Capitano, Beccaro, Muzio, Lozza. a disp. Cusin, Gabrieli, Serra, Ansari, Alfieri, Polli, Benti, Freccero, Scarpa. All. Pala.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna.

1' inizia il match

5' Sanremese che prova subito a impadronirsi del pallino del gioco

6' due tiri in porta in un minuto: prima Cattaneo, molto debole e centrale, dalla parte opposta D'Antoni cerca l'angolino ma la palla si perde sul fondo

10' contropiede matuziano dopo un corner del Fossano, Andreis impegna severamente Avogadri. Sugli sviluppi dell'azione Jebbar, tutto solo in area, di prima intenzione calcia malissimo

16' la Sanremese passa: Jebbar ruba una grande palla a centrocampo, lui e Gagliardi si involano in contropiede, in mezzo c'è D'Antoni che come riceve prepara il sinistro che non lascia scampo ad Avogadri

21' proteste biancazzurre per un fallo su Gulli al limite dell'area non ravvisato dal direttore di gara: sarebbe stata comunque punizione dal limite e non rigore, ma il fallo sembrava essere netto

23' ottima azione lungo tutta la corsia di sinistra che porta a un angolo in favore dei padroni di casa. Sugli sviluppi del corner, una palombella di Larotonda finisce tra le braccia di Avogadri

28' la pressione del Fossano è a dir poco sterile, la Sanremese amministra e cerca con calma sia l'affondo in verticale che la manovra in orizzontale

31' angolo Fossano, Gulli di testa mette fuori, la palla capita sui piedi di Bozzuto che sbaglia impostazione

33' traversa clamorosa di Berbenni che di mancino, dopo essersi fatto largo tra 3 avversari, calcia potentissimo. Maffi comunque era sulla traiettoria

41' Gagliardi avanza e prova il filtrante per Jebbar, un difensore ospite ribatte, sulla ribattuta ancora Gagliardi calcia col mancino di prima intenzione ma non inquadra lo specchio della porta

45' ammonito mister Scalise per proteste

46' ammonito anche Monticone per fallo su Cattaneo. Punizione per il Fossano a fine primo tempo dal lato corto dell'area di rigore

Finito il primo tempo dopo 2 minuti di recupero

Inizia la ripresa. Nel Fossano entra per Polli per Beccaro

51' secondo tempo iniziato sulla falsariga del primo come dinamiche e possesso palla. Anche se il Fossano prova ad alzare il suo baricentro

52' tiro di D'Antoni dal limite dell'area che viene smorzato da un difensore piemontese, la palla schizza verso Jebbar marcato molto bene ma il giocatore matuziano era comunque in fuorigioco

54' Gulli arriva al tiro mentre dagli sviluppi dell'azione c'era Berbenni a terra, la conclusione del centrocampista biancazzurro però termina alta seppur di poco

57' Cattaneo cerca di impostare su Rossi ma il suo passaggio finisce in fallo laterale

60' tra gli ospiti esce Lozza ed entra Benti. Nella Sanremese Manno per Jebbar

67' partita che dopo i cambi è diventata più fisica soprattutto a centrocampo

69' Serra per Cattaneo

73' azione insistita del Fossano con Bozzuto che si trova una palla buona dentro l'area di rigore, ma calcia debole e male. Subito dopo entra Ranelli per Larotonda

75' ammonito Rossi per fallo su D'Antoni. Intanto Pala sostituisce Del Bello con Gabrieli

77' giallo per Ranelli

78' ammonito anche Gabrieli che fa un vero e proprio placcaggio su D'Antoni. La panchina Sanremese protesta perchè giudicava l'intervento da rosso in quanto ultimo uomo, ma l'arbitro non è dello stesso avviso

79' punizione battuta da Gagliardi, sponda di Raggio per Monticone che manca lo specchio della porta. Difensori matuziani lasciati soli in area di rigore

81' cavalcata di Manno che scarta anche il portiere ma si decentra e perde il tempo per tirare, quando lo fa trova la testa di Rossi a salvare sulla linea in corner

82' stavolta è D'Antoni a prendersi il giallo per placcaggio al limite dell'area piemontese

84' la partita di Gabrieli dura meno di dieci minuti: gamba tesa su D'Antoni e seconda ammonizione. Fossano in dieci in questi utimi minuti

85' punizione battuta da Gagliardi che non si abbassa e passa sopra la traversa

87' Scarpa per Muzio tra gli ospiti

89' Grancara per Andreis

90' cinque minuti di recupero

91' Vitale per Gagliardi

Finisce qua. La Sanremese piega 1-0 il Fossano