Calcio. Sanremese-Fossano 1-0, le voci di Scalise e Ranelli dagli spogliatoi del "Comunale"

La Sanremese respira e non poco in classifica dopo il successo contro il Fossano. Una vittoria che dice più di quanto possa far intendere l'1-0 finale: i biancazzurri infatti hanno sfornato una prova di solidità, rischiando poco e gestendo bene le fasi di gara.

Lo riconosce anche mister Manuel Scalise, che oltre a commentare il successo sui piemontesi spiega come il periodo senza turni infrasettimanali abbia giovato a tutto l'ambiente per ritrovare giocatori che spesso creavano defezioni importanti, e a tenere uno spirito tranquillo lungo tutto l'ultimo mese di imbattibilità dei biancazzurri.

Tra le note positive, il ritorno in campo con la prima squadra dopo due mesi e mezzo di Lorenzo Ranelli, che ha riassaporato il gusto del campo e ora cerca di giocarsi le sue chance da qua a fine campionato.