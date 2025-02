Calcio, Prima Categoria. Schillaci, Ambesi, Zito e capolavoro di El Kamli nel finale: l’Ospedaletti cala il poker contro l’Altarese

L’Ospedaletti fa valere ancora una volta la ‘legge’ del ‘Ciccio Ozenda’ con un’altra ampia vittoria casalinga, questa volta contro l’Altarese. Schillaci, Ambesi, Zito ed El Kamli firmano il poker che porta gli orange a quota 40 punti in classifica.



Partono subito bene i padroni di casa che sfiorano il gol con Schillaci, ma la sfera finisce fuori. Al minuto 11 arriva la rete del vantaggio: scambio tra El Kamli e Zito, quest’ultimo appoggia nell’area piccola per Schillaci che fredda il portiere. Alla mezz’ora, però, l’Altarese riporta il match in parità con Shahini che supera Bacciarelli e la piazza nell’angolino lontano. Gli ospiti continuano ad attaccare, Riolfo ci prova con una conclusione potente dall’interno dell’area ma Bazzoli si fa trovare pronto. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa l’Ospedaletti costruisce la vittoria. Al 52’ Ambesi riporta avanti i suoi incornando di testa sul calcio d’angolo battuto da Grifo. Orange ancora in avanti con i tentativi di Schillaci ed El Kamli che trovano la pronta risposta di Provato. Il tris arriva al 67’: tentativi multipli dall’interno dell’area, alla fine Cianci vede la porta, sulla traiettoria si fa trovare Zito che di tacco mette la palla in rete. Il sigillo finale arriva all’81’ con il capolavoro di El Kamli. Il numero sette parte sulla destra, supera quattro avversari, ne mette a terra altri due, aggira il portiere e lo fredda con un pallonetto. È la perla di giornata che vale il definitivo 4-1.

Nel finale spazio ai giovani, in attesa del triplice fischio che sancisce la vittoria dell’Ospedaletti. Curiosità: la gara si è chiusa senza nessun ammonito da una parte e dall’altra.

“Bella vittoria convincente, un’ottima prestazione - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - siamo solo stati ingenui nel gol del pareggio, poi abbiamo creato tante palle gol per andare di nuovo in vantaggio e poi siamo stati bravi a tenere il pallino del gioco. Una bella prestazione, come lo è stata anche sabato con il Vadino, ma a volte gli episodi sono strani. Non è facile ripetersi e in casa stiamo facendo sempre dei buoni risultati. Le prestazioni sono sempre buone, anche se a volte raccogliamo meno di quello che seminiamo. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, sono contento anche per El Kamli, che ha fatto un grande gol, e per i giovani. Sartori ha preso la traversa da trenta metri e anche gli altri giovani hanno fatto bene. Siamo contenti di quello che fanno in settimana e poi alla domenica. È un campionato molto bello, ogni partita è difficile per tutti. Andiamo avanti in serenità e ci giochiamo una partita alla volta”.

Ospedaletti - Altarese 4-1

Marcatori: 11’ Schillaci, 30’ Shahini, 52’ Ambesi, 67’ Zito, 81’ El Kamli

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cianci, 4 Russo (90’ 18 Di Nicola), 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli (90’ 17 Mema), 8 Sartori, 9 Zito (83’ 19 Siberie), 10 Grifo (81’ 14 Manno), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Barbagallo, 15 Molinari, 16 Angeli

Allenatore: Fabio Luccisano

Altarese: 1 Provato, 2 Bruzzone, 3 Crovella, 4 Gallo M. (72’ 15 Franceri), 5 Zecca (68’ 18 Eboli), 6 Puglia, 7 Zaccariello, 8 Shahini (81’ 16 Scaramozzino), 9 Gagliardi, 10 Brahi, 11 Riolfo

A disposizione: 12 Fradella, 13 Esposito, 14 Gallo F., 17 Bara

Allenatore: Alessio Ponte

Arbitro: Sig. Guglielmo Tameo (Albenga)