Pallacanestro: sconfitta casalinga con la capolista Aurora Chiavari per il Bvc Sanremo E.On

Divisione Regionale 1 – sesta giornata di ritorno

Bvc Sanremo E.On.–Next Step Rapallo 54-78 (16-16, 10-25, 8-21, 20-16)

Bvc Sanremo E.On: Tacconi Davide 6, Tacconi Daniele 2, Massa 4, Deda 5, Rudian 18, Lichahin 2, Avila De Carvalho 11, Markishiq 6, Chumburidze. Coach: Alessandro Deda.

Aurora Chiavari: Deli 4, Enoyoze 16, Scibola 18, Costa 11, Sall 10, Ravera 17, Barbetti, Elia, Gamaleri 2. Coach: Marenco G.



Sconfitta casalinga con la capolista Aurora Chiavari per il Bvc Sanremo E.On., che, dopo un buon primo periodo terminato in parità, ha subito il break decisivo nel terzo quarto. Il commento dell’allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Una grande energia, tanta voglia e ottime soluzioni messe in mostra dai nostri ragazzi nei primi due quarti. Il primo periodo, terminato sul 16-16, ci ha visto lottare alla pari, così come il secondo, al termine del quale il gap all’intervallo è dovuto esclusivamente a banali errori di realizzazione dei nostri. Le nostre rotazioni corte, la panchina lunga di Chiavari, la maggior abitudine da parte loro a giocare insieme per tutti i 40 minuti, trovando le migliori soluzioni, ha dato un decisivo strappo alla partita nel terzo quarto. Siamo in crescita, ora ci aspettano tre partite che decideranno la nostra stagione. Saremo pronti”.