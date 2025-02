I risultati della 4a Giornata di ritorno del Campionato provinciale del Lunedì di Calcio a 7

Si è giocata lunedì sera la 4^ giornata di ritorno del Campionato provinciale di calcio a 7.

Il terzetto in cima alla classifica continua a inanellare vittorie, la capolista Ronin ha regolato per 3 a 0 gli Herta Vernello, la Satus ha vinto 4 a 0 sui F.lli Diurno e l'Ac Sanremo ha battuto 7 a 2 la US Poggese falcidiata da influenza e infortuni. I quarti in classifica, gli Ff Zurrigo hanno vinto 3 a zero k frontalieri dei Desperados Fc. Prima storica vittoria del Real LaMarmora che ha vinto 3 a 0 contro la Delo Team che non ha retto la verve dei ragazzi azzurri.

Lunedì supersfida alle ore 21 tra i Ronin guidata dal capocannoniere Filiberto e la Satus di Chicco Virga, ne può approfittare l Ac Sanremo che potrebbe avere un compito agevole contro gli Herta Vernello, mentre per la lotta al quarto posto ci saranno le sfide Us Poggese - Delo Team , F.lli Diurno - FF Zurrigo e Desperados Fc - Real LaMarmora.

La classifica:

Ronin 37

Satus 34

AC Sanremo 34

FF Zurrigo 22*

Us Poggese 13*

Delo Team 11*

Desperados Fc 9*

F.lli Diurno 9**

Herta Vernello 5**

Real LaMarmora 3