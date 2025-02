Bordighera, ottimi risultati per gli atleti della Sanremo Like Swim (Foto)

Nello scorso weekend, il grande nuoto è tornato nella vasca del palazzetto Biancheri di Bordighera da dove mancava da sei anni. Merito della MySport, società che gestisce l'impianto (assieme a quelli di Sanremo e Taggia), che è riuscita a riportare in via Diaz una manifestazione ufficiale della Federazione Italiana Nuoto dedicata agli Esordienti A, B e Propaganda (IV prova), con cinque squadre iscritte. I padroni di casa della Sanremo Like Swim, nell'evento a loro più congeniale a livello logistico, schierano un nutrito contingente, oltre una sessantina di atleti, cogliendo piazzamenti e prestazioni che premiano in toto gli sforzi del presidente Bonaccorso e degli allenatori.

Basti pensare agli Esordienti A e al trionfo dei Michele Bertocchi nei 100 rana (che per un soffio non si ripete nei 200 dorso), ai secondi posti di Jonathan Grella nei 400 stile, di Ilaria Garabello nei 200 dorso (quarta pure nei 100 rana), delle staffette maschili (Edoardo Moro, Rudi Deliu, Jonathan Grella e Michele Bertocchi) e femminili (Veronica Scardetta, Giulia Giretto, Ilaria Garabello e Ylenia Sonaggere) e al terzo di Veronica Scardetta nei 400 sl e nei 200 do. Senza dimenticare, certamente, le quarte piazze di Giulia Giretto nei 200 do (prima del suo anno, il 2014) e Luigi Reggio nella stessa specialità e sulla stessa distanza e la quinta di Ryan Deliu nei 100 rn.

Tra gli Esordienti B, in evidenza nuovamente i ranisti: nei 200 arriva la doppietta SLS, dopo un appassionante testa a testa, con Tommaso Di Giorgio avanti di una bracciata su Tommaso Bertellini; a completare il dominio sanremese, ecco anche il quarto posto di Carlo Torraco.

Nei 100 delfino Celeste Pullino vince la gara al femminile, mentre Tommaso Laura si prende il terzo posto; nei 50 stile libero, Tommaso Di Giorgio si aggrappa all'ultimo scalino del podio seguito ancora da Tommaso Bertellini, Tommaso Laura e Carlo Torraco.

Nei 100 rana dei più piccini (primo anno B), poi, si evidenzia il bronzo di Beatrice Balicco. Nel capitolo staffette: i maschietti dominano la 4x50 df con gli onnipresenti Tommaso Laura, Tommaso Di Giorgio, Carlo Torraco e Tommaso Bertellini; le femmine strappano il secondo posto con Linda Maiga, Martina Ricci, Celeste Pullino e Greta Putrino; c'è gloria, infine, anche per la mista composta da Lorenzo Bonsignorio, Muscio Iavarone, Soraya Ait Khelifa e Lavinia Mandica. La conclusione è dedicata ai più piccoli della categoria Propaganda, che hanno gremito la vasca del palazzetto cimentandosi nelle gare a stile dorso, rana e delfino.

La Sanremo Like Swim mette in acqua due staffette maschili e due femminili delle annate 2016/2017 e conquista due ori: uno con Sofia Francesetti, Sara Spicciani, Lea Giretto e Isabel Tormenta e l’altro con Arkadii Telsev, Leonardo Guglielmi, Lorenzo La Marca, e Sebastian Grella; tra i 2017/2018, invece, si nuota nell’argento con Mihaela Telsev, Irene Zambonini, Aurora Silvestri e Agata Lanteri e con Giacomo D’Aguì, Manuel Bilbao, Edoardo Corte e Federico Risucci.