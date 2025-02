Calcio: convocazione in nazionale under 17 per un ex virtusino Francesco Bellone

La Virtus Sanremo Calcio 2011 ha espresso soddisfazione per i nuovi traguardi del giovane Francesco Bellone, in forza al Genoa. Si é formato giovanissimo tramite la Virtus con il 'Mitico' Angelo Moroni per poi essere notato e preso dal Genoa , dove ha dimostrato quanto in casa Virtus Sanremo avevano previsto.

"É motivo di orgoglio vedere quanta strada , stia facendo Francesco, soprattutto perché si dimostra sempre umile e fiero delle sue origini. Ha una grande occasione per continuare a fare meglio per arrivare dove merita . Inoltre sappiamo non essere solo nella squadra di club , infatti ogni partita ha un altro virtusino vicino : il team manager Maiolino Marco (anche lui giocatore e vice allenatore della Virtus Sanremo Calcio)", dichiarano dalla Virtus Sanremo.